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社會 社會焦點 保障人權

2千萬豪宅「公設違建隨拆隨蓋」　建商攀「帝寶」美名詐5.3億

▲▼ 豪宅,帝寶。（圖／ETtoday資料照）

▲「仁愛帝寶」豪宅名氣大，有建商涉嫌攀附美名抬高房價，詐騙17名住戶5.3億元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

宏永建設負責人宋東明在新北市深坑地區興建「帝品苑社區」，涉嫌與甲山林廣告公司總經理張鏡在聯手，吹噓建案和「仁愛帝寶」系出同源，規劃大型健身房等多項公設，結果只是狸貓換太子，把公設蓋在停車格，被認定違建拆除，社區得編預算，每次被拆再重蓋，台北地檢署23日起訴宋、張涉嫌詐騙17名住戶5.3億元，請求法院重判。

宋東明挨告後辯稱，他的宏永公司和蓋仁愛帝寶的宏泰建設無關，因為他的1位員工曾在宏泰公司任職，所以宣稱宏永屬於宏泰集團；張鏡明也坦承知道帝品苑地下3層樓自始規劃為停車空間，不能改建成公共設施，但是因為設計圖看來和仁愛帝寶相似，所以2人討論後，決定用「宏泰」名號來宣傳賣屋。

起訴指出，深坑位在大台北近郊，在2011年到2014年間，因交通、生活機能無法和台北都會區相比，當時新建案平均售價每坪約20多萬元，宋東明為了拉抬「帝品苑社區」價位，吸引退休多金人士入住，涉嫌和張鏡在謀議，利用宏永建設和宏泰建設相似的名稱來做宣傳。

▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲建商偷用地下停車空間搭蓋公共設施，被發現是違建後拆除。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

銷售人員在說明預售建案時，除了告訴買家帝品苑是由興建「仁愛帝寶」同一公司所興建，並在宣傳影片及PTT上塑造，住戶可享受和仁愛帝寶同等級的豪華公設，地下1樓設置將有交誼廳、健身房、撞球室、圖書室、會議室等頂級設施等內容，藉此把每坪售價拉抬到近50萬元。

然後宋東明再以「社區美化基金」名義，提供社區管委會2360萬元，用來施作公設，結果遭新北市工務局發現，公設違法佔用停車空間，下令拆除，社區住戶只能自力救濟，搭建簡易粗陋、可臨時拆卸的活動門板，隔出健身房等公設，如果工務局稽查再拆除應變，每次拆除的5萬元費用得由管委會支付。

17名分別花了2、3千萬元買下5、60坪豪宅的退休人士提告，檢察官一度以案件屬於民事契約糾紛為由，處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官認為宋東明、張鏡在從一開始就知道沒有地方可以蓋公設，卻藉由「停車位」換成「公共設施」的「狸貓換太子」手段施詐，17名住戶成了待宰羔羊、俎上之肉，被騙購屋款5.3億元，涉嫌詐欺取財，請求法院從重量刑，並沒收追徵不法所得。

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