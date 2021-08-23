太魯閣號事件懲處再擴大？　王國材：有新事證就會再檢討

▲ 交通部長王國材表示，若運安會、司法單位有提出新的事證，交通部就會檢討並加強懲處。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

等了四個月運安會今（8/23）公布太魯閣號事故調查事實資料。交通部長王國材於會後表示，對於家屬的需求沒有置之不理，只要有需要他就一定會出席開會，第二次與家屬召開懇談會，也由交通部主秘黃荷婷逐一拜訪家屬，絕對沒有不願意回應家屬需求。王國材也說，若運安會、司法單位有提出新的事證，交通部就會檢討並加強懲處。

運安會今公布太魯閣號事故調查事實資料，家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君、律師陳孟秀也出席，王薇君列舉台鐵多項爭議行徑，包括頻頻要求家屬和解、抱怨賠款龐大利息高昂等，更直指交通部長王國材以「很忙」為由，缺席家屬懇談會。

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交通部長王國材則於會後受訪時表示，交通部跟台鐵已經多次致歉，由於交通部對台鐵有督導責任，與家屬進行第一次懇談會是就有表示，只要家屬有需要就會去開會，「只是要我參加的話六日會比較好。」基本上也都已經和家屬道過歉。

王國材說，第二次懇談會後也委請主任秘書黃荷婷逐一拜訪家屬，有任何問題交通部都願意協助，並沒有不願意的狀況。又台鐵並非專業關懷人員，若做不到位，交通部也已經跟衛福部請求協助，還希望家屬告知，到底是哪些地方沒有做好，交通部一定會責成台鐵改善。

王國材談到，上個月交通部公告行政報告，已經指出太魯閣號事故包商和台鐵都有責任，交通部目前代為統一給予家屬賠償，台鐵和廠商將持續究責，責任比例後續會再釐清。賠償雖然不能解決問題，但還是希望家屬可以盡快走出悲傷。

另外，針對運安會於今日記者會上指出，施工路段今年初本有人員24小時看守，但今年三月台鐵花蓮工務段則認為西正線明隧道工程已經拆除相關鋼模，評估應屬安全，因此停止派員，未料人員撤離沒多久便發生太魯閣號意外。

王國材也回應，若運安會可針對工地管理問題提出新的事證，只要事證明確就會檢討處理。若運安會和司法單位有提出新事證就會重啟檢討，取消24小時派員一事已經請台鐵了解，如果後續證實決策與事故相關，且事證明確就會再強化懲處。