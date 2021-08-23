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運安會揭工程管理6大缺失釀禍　台鐵提6項改革、定期說明進度

▲▼運安會公布太魯閣事故調查報告，李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

▲運安會公布太魯閣事故調查報告，圖為李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

記者許維寧／台北報導

運安會今（8/23）公告0402台鐵第408次太魯閣號事故事實資料報告，運安會也公告台鐵六項工程管理與工地安全缺失。台鐵局也於下午回應，表示尊重國家運輸安全調查委員會調查結果，也執行六項改善措施。

運安會鐵道專業小組召集人李綱於記者會上表示，台鐵工程管理和工地安全有六大缺失，包括東新營造施工計畫、聯合大地監造計畫均無門禁管制、東新營造任用非法移工、台鐵未規範施工廠商每日近場前通報，讓東新營造於事故當日逕自進入工區作業等。

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針對運安會調查報告，台鐵局則回應，尊重並已進行相關安全改革措施。未來台鐵局除滾動式檢討、進行安全改革外，也將定期公開說明改革進度及辦理情形。

台鐵擬定六大項改革措施，包括204件臨軌工程標案全面停工、檢視安全，並由工程會、職安署及鐵道局確認相關施工安全管制到位，完成查核改善後始能復工，後續將持續落實各項工程管理措施。

再者，台鐵局也強化落實工地現場督導及工程稽核，包括修訂稽核作業工作計畫，明訂每月進行工程查證，並成立各段「工程施工品質稽核小組」與處、局「品質稽核及督導小組」進行稽核作業；另每週進行工地重機械施工統計管制，加強重機械施工查證及工地安全抽查。

第三，工地安全管理由台鐵局全責辦理，杜絕違規施工。今年5月7日已頒布「臨軌工程施工安全管制規定」，由台鐵局雇用保全人員及門禁設施，嚴禁不符合規定人員及機具進入工地。

第四則為落實工地人員行車安全教育，健全緊急通報機制，施工人員包括承包商負責人、技師、工地主任、勞安人員 一律要接受鐵路行車安全講習，不具資格人員不得進入鐵路沿線施工。每日上工前辦理勤前教育、危害告知及工安宣導，並將資料上傳「交通部施工安全即時管理系統」確保落實辦理，且工區監工及瞭望員均全面配發行調無線電以利工程中聯絡通報。

第五，全面盤點鐵公路鄰近可能有車輛等異物入侵之處所，優先設置永久性之阻隔設施或採類似高鐵天然災害告警系統(DWS)，預定 10 月提出改善計畫爭取預算辦理。第六則為推動SMS安全管理系統，防範風險於未然，並接受鐵道局監理及交通部委派之第三方驗證等方式，落實執行效力。

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