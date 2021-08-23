太魯閣出軌49死有30人買站票　逾8成死傷者在8至5車

▲運安會今公布調查報告，罹難者中不包括兩名司機員，47名罹難者中30人為站票、13人為坐票。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵太魯閣號408次於今年4月2日因撞擊到墜落東正線的貨車，出軌後撞上清水隧道口造成49人死亡慘劇，運安會於今天（8/23）公布事故調查事實資料，資料顯示，全車498人已故49人約佔總比例10％，但罹難者中若不包括兩名司機員，47名罹難者中30人為站票、13人為坐票，整體傷亡262人中，有高達82.1%是位於第八車和第五車。

運安會今公布408次車清水隧道重大鐵大事故事實資料報告。運安會鐵道專業小組召集人李綱表示，根據報告分析整體傷亡262人中，有高達82.1%是位於第八車至第五車，自第四車起死亡人數便顯著下降，後段車廂傷亡人數越來越少。

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分析罹難者死因和分佈，死因多為多重性外傷，頭部鈍創或失血過多休克等，其中第八車以及八至七車車廂間27人為最多，第六車以及七至六車車廂間10人次之，為整體死亡人數的75.5%，又扣除兩名司機員的47名罹難者中，站票30人為持站票、坐票則為13人。

分析報告也指出，本次事故中亦有3人重傷，包括頭部外傷顱內出血、顱骨骨折、閉鎖性骨折、出血性休克和顏面損傷等。中傷者則多分布於八至十車；輕傷者多在七、六、五車。