頻問要不要和解、扯借錢利率高　王薇君批台鐵：一問三不知的關懷

▲家屬團體太魯閣的眼淚發言人王薇君（左）出席運安會記者會，再度痛批台鐵顢頇。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

台鐵408次太魯閣號事故釀成49死悲劇，運安會於今天（8/23）公布事實資料報告，罹難者家屬代表、太魯閣的眼淚發言人王薇君也與律師陳孟秀等人抵達現場。王痛批台鐵，簡直是提供「一問三不知的關懷」，家屬申請醫藥費，台鐵每個單據都需經過審核，沒錢給家屬台鐵竟抱怨必須去借錢、利息則要6至7％，王大怒：「這些到底甘家屬什麼事！」

運安會今公布太魯閣號重大鐵道事故事實資料報告，太魯閣的眼淚發言人王薇君也來到現場，她表示，整份調查報告確實完成應該需要一年半，但運安會比較積極、也希望盡快達成，這點我們也很感謝。

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但王薇君話鋒一轉表示，台鐵便宜行事一直是很大的問題，台鐵常裝可憐、用無謂的言語面對家屬，如傷者請領醫藥費，每一份簽單跟清單都需要台鐵公文上呈、審核，但台鐵卻跟家屬扯說沒錢，甚至要去借錢來支付給家屬，利息還要6至7％，「台鐵說這些幹嘛，甘家屬什麼事情。」

王薇君痛批台鐵做事荒腔走板，由於該事件中一名傷者僅八歲，由監護人代為請求權益，但台鐵卻在家屬群組中對監護人表示其並非傷者本人。王薇君說，「台鐵莫非連這種認知都無法理解嗎？」

王薇君談到，台鐵每次關懷家屬就是詢問要不要和解，家屬想詢問什麼都表示要問問看，簡直是一問三不知的關懷，「打電話來告訴家屬說你不知道、不能回答、再問要不要和解。」

王薇君表示，台鐵的所謂的關懷竟是讓家屬多次受傷，台鐵沒錢是台鐵自己的事，還講出借款的利率等，跟家屬一點關係都沒有。台鐵口口聲聲喊沒錢、申請程序繁雜、醫藥費很貴，「難不成罹難者的生命就不貴嗎？」自己對台鐵已經沒有期待、只是希望家屬不要再受創。