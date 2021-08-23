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太魯閣事故工地曾發生兩次滑落意外！運安會揭台鐵工程管理6大缺失

▲▼台鐵0402第408次清水隧道重大鐵道事故事實資料報告記者會今日召開，記者會由運安會主委楊宏智、副主委許悅玲主持，運安會鐵道委員李綱進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲運安會今公布（8/21）台鐵0402太魯閣號事故事實資料，也指出台鐵工程管理與工地安全六大管理缺失。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

太魯閣號408次於4月2日在清水隧道口撞上跌落邊坡的貨車，造成49死悲劇。運安會今公布（8/21）台鐵0402太魯閣號事故事實資料，也指出台鐵工程管理與工地安全六大管理缺失。

運安會鐵道專業小組召集人李綱表示，由於2014年行政院核定鐵路六年改善計畫，該東部幹線路段於2016年曾發生落石掉落狀況，數噸重落實墜落於東正線和西正線間，當時未造成人員傷亡，但台鐵也開始辦理邊坡滑動相關預警計畫。

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但運安會調查太魯閣號事件時發現，李綱說，邊坡工程於2016年執行時台鐵花蓮工務段曾派人員24小時巡守，但今年三月間卻把24小時看守人員撤除，主因為東新營造已完成鋼模拆除，故工務段申請取消看守、也獲得台鐵首肯。

另外，鐵道調查組組長林沛達也提到，工地主任用來吊貨車的吊帶本來就放在大貨車後面，但根據訪談內容，該便道路段先前已發生兩次施工車輛滑落邊坡意外，有一次是混凝土車駕駛自己開上來，另一次則是工地主任用鋼索去拉動預拌混凝土的車子。

根據運安會報告資料，該邊坡工程業主為台鐵局，中棪工程則負責專案管裡，並負責設計圖和預算書審定，聯合大地負責設計和監造，東新營造則負責施工。李綱也說明，台鐵工程管理和工地安全有六大缺失，如東新營造施工計畫、聯合大地監造計畫均無門禁管制，台鐵也未落石工區進出管制；東新營造任用非法移工、無事前訓練；台鐵未規範施工廠商每日近場前通報，讓東新營造於事故當日逕自進入工區作業。

李綱接續說明，東新營造工地主任、移工也未持有挖掘機證照，台鐵稽查也發現廠商曾使用挖掘機從事吊掛作業；聯合大地設計圖內也沒有包括便道防護設施；緊急應變處置本有24小時派員和行動無線電，但在事發前人已經撤離，當天才無人可緊急通報台鐵。

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