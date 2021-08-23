太魯閣出軌後通聯首曝光　調度員喊話車長：「車上就靠你、要穩住！」

▲408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

記者許維寧／台北報導

太魯閣號408車次於4月2日撞擊墜落鐵軌的貨車後出軌，造成49人罹難。今（8/23）運安會公告事故事實資料報告也公告事發後約15分鐘內，車長對外求助的通聯紀錄，起先本認為是跳電後來才發現是列車出軌，且前段車廂已經變形，調度員則試圖引導、協助車長，喊話：「現在車上就靠你、你要穩住，只有靠你聯絡而已。」

408車次太魯閣號兩名司機員不幸離世，事發後車上通聯則交由位於一車的車長，車長之前曾表示，當時人在第一車曾感覺受劇烈搖晃，下車後發現前方車廂門均無法開啟，由於時值連續假期，每車廂都坐滿人約有200人受困。

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運安會今日報告內容指出，ATP紀錄顯示9時28分34秒事故列車以時速123公里撞上大貨車後向左傾斜，之後列車進入清水隧道，於隧道內130公尺停止。調查報告也紀錄事故發生後第一時間408次車長與行車調度員、和仁站長間的通聯紀錄，9時29分開始，約一分鐘內車長便曾五度呼叫行車調度員。

9時31分，車長向調度員表示，「車子不知道為什麼在崇德和和仁間停車，不知道是撞到人還是怎樣。」行車調度員則表是應該有跳電，目前正在檢查並請調配室處理。

9時34分調度員則回覆車長，目前聯絡不到司機員。車長則說明，（列車）中間均已變形，突然緊急煞車，門即便手動也無法開啟。9時39分左右，車長則向調度員說明，車輛好像已經出軌了，連第二車都已經不在路線上，並向行車調度員表示，司機員均在一車目前已經過不去。

9時40分左右，車長則接獲客服中心人員訊息，中心人員向車長反應，列車好像停靠靜止中。車長則回應：「出軌啦！」客服人員貌似第一時間無法置信，表示：「你說什麼？」車長再強調：「出軌啦，我剛打開車門前面看出軌啦。」並表示列車已經失去供電沒有辦法告知乘客。

9時41分開始，車長多次呼叫和仁站，本以為是東正線電力設備問題才緊急煞車，之後調度員再度呼叫車長，要求確認里程數位置，但車長表示目前過不去前方、車上已無供電。調度員試圖引導、協助車長：「現在車上就靠你，你有沒有手電筒、你要穩住。司機員目前聯絡不到，只有靠你聯絡而已，你現在到底在幾Ｋ幾車？有沒有辦法辦理接駁？我不知道情況不能幫你。」

9時46分，車長確定相關位置，回報目前位於北迴東正線51K+250處。9時54分車長則首次呼叫和仁站值班站長，「我車上有人受重傷，可不可以幫我叫救護車？」值班站長則回應：「救護車已經過去了。」最後時刻停留在9時56分，車長再次呼救看到旅客受重傷需要救護車趕來支援。通聯約15分鐘。