疫情緩解關懷不縮水　二林天人宮捐錢贈供品分送雲林家扶家庭

▲二林天人宮將信眾祝福匯集的50萬元捐贈雲林家扶，以及160份普度供品、4800公斤的白米、牲禮及五隻重達400台斤的大豬公分切贈送家扶服務家庭。 （圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

疫情期間各單位捐贈物資驟減，彰化二林天人宮十多年來在中元節普渡後，捐贈急難救助、助學金， 今年疫情緩解下關懷照顧更不縮水，嚴守防疫規範維持普渡規模，將信眾祝福匯集的50萬元捐贈雲林家扶，以及160份普度供品、4800公斤的白米、牲禮及五隻重達400台斤的大豬公分切贈送家扶服務家庭。

彰化二林天人宮住持胡建雄表示，雖歷疫情但大家愛心不減，更配合防疫措施，還有要讓雲林家扶做更多助人服務的事，除了供品，另外再帶來信眾祝福匯集的50萬元捐贈。胡建雄說，這是濟公師父信徒們關懷點滴累積，更是愛的力量，讓雲林家扶可以幫助更多的需要照顧的家庭與學子們，因為家扶的工作讓信徒們豐富心靈。

雲林家扶主委陳燦勲說，感謝二林天人宮住持胡建雄帶來的祝福與勉勵，因疫情每個人生計都受到影響，但一個人無法做太多，但匯集眾人的愛心依舊會變成很大的力量，謝謝天人宮濟公師父，謝謝天人宮信徒們愛的支持與分享，關懷的心最需要是你我都做一些些，一些些就可以幫助很多、很多人。

雲林家扶中心指出，雖然今年普渡品總量縮水，但社會的關懷愛心仍舊不變，感謝二林天人宮、麥寮天盛宮、北港武德宮、紫雲慈善會、善園行善團、貴美塗料、古坑南天宮、麥寮鎮東宮…等各界，累積捐贈近8000公斤白米及550桌供品，提供雲林家扶來照顧服務家庭以減輕經濟重擔，如同胡建雄住持所言，「祝福與分享增添許多正能量」，大家攜手挺過疫情難關。

▲胡建雄（右二）說，這是濟公師父信徒們關懷點滴累積，更是愛的力量，讓雲林家扶可以幫助更多的需要照顧的家庭與學子們，因為家扶的工作讓信徒們豐富心靈。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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