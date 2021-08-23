這對情侶超鬧！「渣男」清掉再噴「♡你」　280萬海神變塗鴉板

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在男友瑪莎拉蒂跑車上噴漆「渣男」，影片在網路上掀起熱議，不過當天這輛被噴漆的瑪莎拉蒂已經被送送汽車鍍膜場清理乾淨，渣男字樣也已經被去除，沒想到羅姓女子為了給男友林小彬「愛的呼呼」，再度噴上「愛你」兩字。

▲原本已經乾淨的車體，又被噴上愛你字樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

23日上午記者來到林小彬的中古車行，原本被噴上黑字「渣男」字樣的瑪莎拉蒂已經被清理乾淨，還它原本乾淨的白色車色，不過為了證明一切都是誤會一場，羅姓女友竟然再度「噴漆」，只是這次不是渣男，而是「愛你」兩個字，超鬧的劇情，真的讓人很傻眼。林小彬說：「「記者來採訪的時候，又噴了一次，所以現在又開去整理。」

▲原本已經乾淨的車體，又被噴上愛你字樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲原本已經乾淨的車體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林小彬表示，22日下午車子被噴上渣男之後，他就把車子送到一間汽車鍍膜場進行清理，光是清理費用一般價格就要2萬左右，還好有友情價，所以沒有花到2萬就把車子清理乾淨。事隔一天他再回想：「還是很好笑，是不會生氣，是沒想到她真的給我噴下去，還好當初有汽車鍍膜，所以整理起來也就不會太誇張。」