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彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

▲雲林縣一家彩券行業者邀請熟客以千元為一股包牌，昨最後以94股收單，未拉下頭獎。業者表示，再接再勵，預計揪30萬力拼威力彩頭獎27億。（圖／玖億彩券行提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券昨19日晚間開出110000066期威力彩，頭獎21.5億確定未送出，已連續槓龜41期，預計下期8月23日開獎上看27億元，是今年最高單注獎金。雲林縣一家彩券行業者以投股共資方式，邀請熟客以千元為一股包牌，昨日最後以94股收單，未拉下頭獎。業者今日表示，將再接再勵，預計揪30萬力拼27億。

▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

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▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，曾經中過大樂透100多萬獎金來平分。上期威力彩頭獎累計21.5億，陳建方抓13至14個號碼，用聰明組合將二區1至8號全包，一股為1000元，開獎前共招募94股結單，換算為9萬4千元。

▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

▲虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，曾經中過大樂透ㄧ百多萬獎金來平分。 （圖／玖億彩券行提供）

陳建方今日受訪表示，昨日94股最後中獎共得1萬8800元，中了三個號碼之外有的只差一號，這期頭獎再槓，獎金預估上看27億，這次一樣採用聰明包牌，選17個號碼下去排列，總共可排列成3000組彩券，將持續招募上億投資案股東，以3000元為一股，招齊100人共資30萬拼搏頭獎夢想。

業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，平時大家就都有在買樂透，一個人的力量要中頭獎一定很困難，投資的用意是以，集資合資力拼頭獎，雖然這樣子中了頭獎獎金分紅並不多，但是在一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。

▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

▲陳建方今日受訪表示，這期獎金預估上看27億，將持續招募上億投資案股東，以3000元為一股，招齊100人共資30萬拼搏頭獎夢想。 （圖／玖億彩券行提供）

▲業者陳建方是一名肢體障礙者，經營彩券行多年，他說，一般平時購買樂透的時候也不需要付出很多金錢，才想集合大家的力量與運氣、福氣來集氣拼出頭獎。 （圖／玖億彩券行提供）

▲虎尾彩券行業者將持續招募上億投資案股東，以3000元為一股，招齊100人共資30萬拼搏頭獎夢想。 （圖／玖億彩券行提供）


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