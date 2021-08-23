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國小返校日變千人大群聚！開4門分流但全擠正門　學校曝原因

▲嘉義某校返校日被控另類群聚（圖／讀者提供）

▲民眾投訴小孩學校返校，放學卻成了另類群聚。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

將近百天的「停課+暑假」，疫情指揮中心也對於室內外人數防疫措施逐漸鬆綁，對於即將到來9月1日全國開學日，各級學校無不陸續為了開學做好防疫措施。但嘉義有民眾在臉書放上自己去接小朋友返校放學照片影片，只見學校大門口擠滿人潮，對於另類大群聚的場景，家長意見兩異。校方也由校長趙季薇隨後做出澄清說明，更對於即將到來的開學日，也將邀請派出所及鄰近安親班業者提前做出動線規劃及疏導，避免類似情形再發生。

▲嘉義學校返校日另類群聚。（圖／讀者提供）

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▲校方拍照說明放學過程。（圖／校方提供）

民眾表示，23日當天是小孩就讀國小的返校日，但卻在放學時段遇到滿滿的人潮，他直指「一定非返校日不可嗎？只開放大門口造成大群聚才爽⋯⋯在門口20幾分還找不到自己的小孩。跟無數人插肩而過。」，也質疑校方未做分流措施。

▲民眾投書嘉義學校返校日成了另類大群聚。（圖／讀者提供）

▲校方開的另一個南門。（圖／校方提供）

趙季薇表示，23日全校大約1千多人參加返校日，學校10點10分開始放學，分流為東南西正四道門，其中東門更為頗受家長讚賞的得來速，該校長期以「汽、機車分流」解決孩子下學車輛擁擠、塞車等狀況。對於今天返校日，校方更20至30分鐘拍照及錄影確認校門口人流，甚至在事先就有請導師請小朋友轉達家長放學在預先約好的地點等。對於即將到來的9/1開學日，也將邀請派出所及鄰近安親班業者提前做出動線規劃及疏導，避免類似情形再發生。

▲嘉義學校返校日另類群聚。（圖／讀者提供）

▲支持校方說法的民眾。（圖／讀者提供）

對於民眾影片中擁擠場景，校方表示，疫情期間長達兩三個月，大家對接送這件事情也顯生疏，加上今天接送的並非以往的補習班或安親班多採團進團出接送，而是代替外出工作的子女來接送孫子的阿公阿嬤，難免對於接送熱區較陌生。大家在通知時間一到就擠進校門，才會發生另類大群聚，但人潮也因分流很快地就疏散了。

▲民眾投書嘉義學校返校日成了另類大群聚。（圖／讀者提供）

教育處長林立生表示，該校由於學童人數眾多，學生上放學交通方式，汽車接送佔比20% (約305人)、機車接送佔比31% (約457人)，因此校方長期以三校門搭配得來速分流，而「得來速」去年六月施行至今狀況良好，頗受家長認同，對於返校日發生人群擠爆校門的情況，校方也已快速分流疏散人潮。

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