變態機車男跟蹤OL上班瘋狂襲臀　她大叫驚逃竟還被迴轉逆向緊追

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市1名OL上班族，昨（19）日上午步行前往上班，竟遭一名男子尾隨、出手襲臀，女子當場嚇壞，心情至今難以平息，被害人的同事，事後將過程PO到網路，呼籲女性民眾注意，並協助捉變態男子。斗六警分局表示，警方已逮捕該名男子，並依性騷擾防治法函送法辦，該男子也由家人送醫治療。

▲雲林縣斗六市1名OL上班族，昨日上午步行前往上班，竟遭一名男子尾隨、出手襲臀，女子當場嚇壞。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市一名OL昨日上午9點多，徒步行走在雲林路，準備前往公司上班，途中有一名男子騎機車突然停在女子身後，快步上前往女子臀部摸一把，被害人撐著陽傘嚇壞了不知所措，趕緊快步走到對向道路，想逃離現場，未料該變態男子竟然騎著機車又逆向企圖追被害人，所幸女子已快到公司，變態男見女子進入公司，頻頻回頭確認後才離去。

▲被害OL遭襲臀後嚇壞，快步過馬路進入公司，男子騎上機車竟尾隨跟到公司門口盯著她。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

遭襲臀的女子嚇壞了，進到了公司仍全身發抖，情緒久久難以平復，同事見狀上前關心，女子向同事陳述遇襲過程，事後同事變將女子遭過程PO上網路，呼籲民眾協助揪出變態男子，以免再有女性受害。

斗六警分局表示，經過調閱監視器畫面，已揪出變態男子身份，並將該名男子約談到案，經調查該男子疑有精神方面疾病，偵訊後依性騷擾防治法函送法辧。

▲襲臀男子看到ＯＬ進入公司還不放棄，騎到前面一點的地方持續監看。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲襲臀男子在多次回頭後，確定被害者不會再出來，才離開現場。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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