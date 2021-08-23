桃園2女1男打高端疫苗疑暈針　衛生局籲：接種前要吃早餐

記者楊熾興／桃園報導

高端疫苗23日開打，桃園市上午傳出3起共2女1男疑似因接種後感到身體不適的案例，首先在桃園區大有國中一人為30多歲外國女性，接種後當場昏倒，過程中疑似頭部撞擊到地板，但清醒後拒絕送醫；另一人則是47歲畢姓男子，施打完後突然喘不過氣不久後便出現渾身癱軟嘔吐等症狀；接著1名26歲女性則在中壢區打完疫苗後暈倒，已送往醫院急救，衛生局表示，3人疑似暈針，呼籲民眾避免暈針要吃早餐，不要緊張最好有親友陪伴。

▲桃園市因施打高端疫苗，出現3民眾疑似暈針。（圖／記者楊熾興翻攝）

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▲消防救護人員將接種身體不適民眾送醫救治。（圖／桃園市政府消防局提供）

桃園市政府消防局表示，今日上午9時42分許在桃園區某國中有民眾施打疫苗出現身體不適，1名20多歲外國女性，接種後當場昏倒，過程中疑似頭部撞擊到地板，但女子清醒後拒絕送醫；另一人則是47歲畢姓男子，施打完後突然喘不過氣，不久後便出現渾身癱軟嘔吐等症狀，立即送醫救治。

接著在10時時24分許，接獲中壢區中北路，接種站護理師報案，有民眾剛施打完疫苗後暈倒(意識已恢復)，需要救護車協助。現場1位患者(王姓、女性、26歲意識清楚，由興國92送往聯新醫院。

對此，桃園市政府衛生局表示，3人疑似暈針，經救治後抽血和照心電圖都正常，並呼民眾接種前都要吃早餐、不要緊張，最好有家人或友人陪伴。

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