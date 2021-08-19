威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

▲虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，雖還未拉下頭彩，但也曾中過大樂透百萬獎金來平分。 （圖／玖億彩券行提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

威力彩連槓40期，今（19）日頭獎獎金累積至21.5億，吸引不少民眾搶買試手氣，虎尾一家投注站老闆陳建方用自己研發的試算方式邀熟客，以一股1000元股份投資方式來集資下注，已募集逾60股。陳建方說，這波算是繼疫情之後再度燃起的買氣生機，業績大約漲5成。

虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，時常以自己研發的算牌方式，邀請老客戶以入股方式集資包牌，雖還未拉下頭彩，但也曾中過大樂透百萬獎金來平分，去年7月威力彩上看31億，更有合資者將得到的獎金捐出部分，托陳老闆代為捐贈育幼院，一同做善事。

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▲陳建方說這次是抓13至14個號碼，然後用聰明組合將二區1至8號全包。一股為1000元，截至中午已累計67股。（圖／玖億彩券行提供）

業者陳建方指出，這波頭獎樂是繼疫情三級警戒之後，再度燃起的買氣生機，讓業績大約上漲5成，光集資、包牌的投注客就多了3成，更有從斗六特地過來的客人以第一區9碼＋第二區3碼，配對的包牌下注單，一張就要2萬5千2百元，戰力滿點。

針對集股包牌，陳建方說明，因為自己平常就有在試算，曾經用14個號碼去串連組合加上第二區全包方式，效果不錯。而這次是抓13至14個號碼，然後用聰明組合將二區1至8號全包。一股為1000元，截至中午已累計67股，換算為6萬7千元。

▲陳建方說這次是抓13至14個號碼，然後用聰明組合將二區1至8號全包。一股為1000元，截至中午已累計67股。（圖／玖億彩券行提供）

陳建方說，這一種叫省錢包牌法，為何會較省錢包牌法，因為如果用系統13跟14的話二區1-8全包，系統13號二區全包下注金額就要一百多萬下注，系統14號二區全包下注金額兩百多萬，金額落差會很大，聰明組合就是省錢包牌法，也是可以有很大的中頭獎機會。

▲業者陳建方指出，這波頭獎樂是繼疫情三級警戒之後，再度燃起的買氣生機，讓業績大約上漲5成，光集資、包牌的投注客就多了3成。 （圖／玖億彩券行提供）

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