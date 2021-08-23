「水煮男」噴漆女友本尊現身　開嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子當街對男友的瑪莎拉蒂噴上大大的黑色「渣男」字樣，不過「渣」字的下方卻多4點，反而讓網友一面倒開酸，希望這名女子好好讀書，《東森新媒體ETtoday新聞雲》記者再次找到了這名女子，她說：「我知道該怎麼寫」。

▲把男友的瑪莎拉蒂噴「渣男」的羅姓女子 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名噴漆的女子今年28歲，叫做羅湘葶，跟林小彬之間交往也沒有很久，目前除了協助男友林小彬從事中古汽車買賣之外，平常也有經營精品網拍，就在22日因為2個小時找不到男友林小彬，讓她氣到拿黑漆，當街對男友的瑪莎拉蒂噴上渣男兩個字，還錄下影片。

【相關新聞閱讀】瑪莎拉蒂遭噴漆寫「渣男」2字！下手的竟是女友 超瞎原因曝

▲把男友的瑪莎拉蒂噴「渣男」的羅姓女子 。（圖／翻攝林小彬提供影片）

不過這段影片放到網路，網友一面倒開酸，表示渣字寫錯，小學老師會哭哭！對此羅湘葶說：「我知道它怎麼寫，那時候我頓了一下，我要不要寫別的，後來就想說算了，先寫好了，後來我有改正確」，她也不知道會引發會在網路這麼大的話題。

她也想跟網友澄清：「我不笨，我只是想下面要怎麼寫」，但也有人覺得這段影片像是套好招，刻意要炒作話題，羅湘葶坦言是報仇，因為平常林小彬就會無預警的惡整她，同時錄下她嚇到驚慌失措的影片，還把影片製作之後放到網路上，讓她很糗，所以這次乾脆「算總帳」。

▲把男友的瑪莎拉蒂噴「渣男」的羅姓女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞閱讀】

為賺一天3000元！154喵星人送命 走私船長交保「只負責運送」

中元節高雄16「賭鬼」被收...他辯來領便當 警請吃「粉紅符」

超瞎屁孩！偷車被逮不在意 忙玩《傳說對決》不甩警：你們好吵

最貴鹹酥雞！高雄男抱兒拒實聯制飆店家三字經 最高罰1.5萬

快訊／154喵星人被偷渡慘遭1針斃命 陳小米的爹陳其邁說話了