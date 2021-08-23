台南消防之友挺消防　理事長救護耗材再加碼！

▲台南市消防之友會提撥新台幣20萬元，捐贈自動體外心臟電擊器貼片91組及拋棄式喉頭罩100組予消防局。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會自2019年成立至今，一直是消防弟兄的最強後盾，不僅自發性地協助救災，更發給績優人員獎勵金、補充各項救災器材，在疫情期間，台南市消防之友提撥新台幣10萬元，並由消防之友理事長許敘超先生加碼10萬，總共捐贈自動體外心臟電擊器貼片91組及拋棄式喉頭罩100組予消防局。

消防局表示，這些物資都是到院前心肺功能停止（OHCA）患者所需的重要處置耗材，每年約有1900個OHCA患者，相關處置耗材除了公務預算，更仰賴民間捐贈，惟疫情期間，多數捐贈者傾向捐贈防疫物資，反而排擠了OHCA相關處置耗材。

消友會許敘超理事長得知此事後，與會員們迅速達成共識，並以自身企業，璋慶股份有限公司為名加碼，於23日上午10時30分由消防局局長李明峯於局前廣場代表受贈，並回贈感謝獎牌1只。

市長黃偉哲感謝消防之友及許理事長的急公好義，台南市消防之友會主要任務為「增進消防人員之保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作」，今天的捐贈就是最好的實證。

消防局局長李明峯也表示，消友會一直是消防局最強的靠山，許理事長為善更是一馬當先、不落人後，熱顯像儀、12導程心電圖機、美式雙節梯，再再都是消防局急需的器材，這次捐贈的耗材更是對OHCA患者幫助很大，消友會的存在不只令消防弟兄心安，也是保障民眾生命財產安全的存在。

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