勞雇皆有獎就業趁現時　台南辦二場專案媒合活動歡迎來找頭路

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，25日及29日邀請「安穩僱用2.0計畫」廠商進行微型徵才活動，讓失業的朋友安穩就業又可拿就業獎勵津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心為服務廠商及求職者進行媒合面試，25日及29日邀請「安穩僱用2.0計畫」廠商進行微型徵才活動，讓失業的朋友安穩就業又可拿就業獎勵津貼，想要參加面試的求職朋友快加入「安穩僱用2.0計畫」。

為照顧失業勞工，鼓勵廠商釋出職缺，勞動部推出「安穩僱用2.0計畫」，雇主只要透過公立就服機構推介聘僱失業勞工，最高可領3萬元補助，所受僱的勞工亦可申請最高2萬元的就業獎勵津貼。



二場徵才分別為25日（星期三）在安平工業區服務中心3樓（台南市南區中華西路一段67號）上午10時至12時有南運體育用品、金振揚精密工業、福安工業、堤維西交通工業等4家廠商進行徵才，現場提供作業人員、守衛人員、倉管人員、品管人員、工安人員、倉管人員、射出成形技術員、塑膠射出技術員、生產線儲備幹部61個工作機會。29日（星期日） 璨揚企業股份有限公司在溪北里活動中心（台南市安南區文安街66號）上午10時至下午1時進行面試，現場提供作業人員、理貨人員等20個工作機會。

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台南就業中心主任胡瑞娟表示，「安穩僱用2.0計畫」除擴大適用對象外，更加碼讓雇主、勞工雙方都可領取獎勵金，雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱失業勞工做全時工作，僱用滿2個月可獲僱用獎助15000元，僱用滿4個月再給15000元，合計最高可領3萬元；勞工就業滿2個月則可獲1萬元、就業滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬，該計畫自7月12日開始實施，將施行到9月30日止。

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，配合疫情二級管制，當天活動場地將進行人流管制，並進行量測體溫、酒精消毒、參加的民眾請戴好口罩及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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