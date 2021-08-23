台南祖孫陳屍車內！4歲童收驚原因曝　媽哭：怎會這樣

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名阿嬤因孫子睡不好帶去收驚，未料收驚完，兩人被發現陳屍在麻豆紀安國小旁車上，初步排除他殺，另車內亦無遺書、燒炭等輕生跡證，懷疑是意外悶死，詳細原因尚待相驗後確定。而小孩母親得知噩耗，悲痛大哭「怎麼會這樣」？

據了解，死亡的64歲黃姓祖母和4歲林姓孫子，22日中午從台南七股前往該處收驚。報案人指稱，阿嬤於中午時分前往該處收驚後離去，直到晚上看到該車輛還停在該處，上前才發現嬤孫已無意識反應，馬上向麻豆分局報案，並報請消防局派救護人員到場救護。

▲▼祖孫被發現陳屍車上。（圖／記者林悅翻攝）



救護人員到場時，發現兩人已死亡，警方馬上封鎖現場進行勘查，初步發現死者身上沒有外傷，分別陳屍駕駛座和右前座，車內並外力侵入或燒炭或其他明顯尋短跡象，但車子已完全沒電，警方現場採證後，初步排除他殺之嫌。

家屬也表示並無有輕生的跡象或因素，判斷非他殺也非輕生，懷疑是意外悶死。由於警方發現該車已完全沒電，是不是祖孫開冷氣在車內睡覺休息，因車子冷氣開到沒電，在太陽高溫照射下，讓兩人熱到中暑導致到熱衰竭致死，目前已報請檢察官相驗，釐清案情與真正死因。

《中時新聞網》報導，林童母親獲報到場認屍，她悲痛大哭直呼怎麼會這樣，雖媽媽雖有慢性疾病，但控制良好，近期也無異狀。據了解，林母離婚，她與小孩與媽媽同住在七股區；而小孩最近睡不好，因此由媽媽帶去收驚，未料發生憾事。

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▼祖孫被發現陳屍車上。（圖／記者林悅翻攝）

