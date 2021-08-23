詭異雙屍時間軸曝！嬤孫3度收驚後亡　關鍵1分鐘藏死神

記者吳世龍／台南報導

台南市麻豆區昨（22日）晚間7時許發生一起死亡意外，一名64歲黃姓阿嬤帶著5歲孫子收驚，豈料，收驚後2人卻陳屍在麻豆紀安國小旁的車內，被懷疑是意外悶死。目前警方初步排除他殺，至於詳細情況待今（23日）相驗後才能確定。對此，離奇死亡時間軸也隨之曝光！

▲台南麻豆晚上驚傳1起離奇命案，一對嬤孫被發現陳屍車內死因待查。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，收驚地點就在紀安國小附近，收驚當時祖孫倆曾三度上下車，第一次是上午8時許下車進入屋內收驚，直到11時許離開，返回車內待半小時左右，到了12時20分，2人下車走到收驚處，再待4分鐘左右後返回車內，接著待10分鐘左右，又下車走到收驚處，不過這次只待1分鐘後便決定離開，離奇的是，2人回到車內就再也沒有出來。

▲麻豆分局副分局長徐百瑄說明。（圖／記者吳世龍攝）

對此，麻豆分局副分局長徐百瑄說明，22日晚上7時接獲民眾報案指稱，一對祖孫於麻豆區紀安國小旁自小客車內，疑似昏厥，經警消到場，發現2人已死亡多時；根據報案人說明，祖孫倆當天中午到此地點收驚後表示要離開，但阿嬤的車輛到晚上還停放於原處，上前查看才發現此案件，目前初步採證，祖孫倆無外傷，車內亦無遺書，詳細原因待檢察官相驗釐清。

至於車輛狀況，徐百瑄表示，現場查看鑰匙有插上去，車子有開啟電源，但並沒有啟動車輛，車窗是關閉，車子已沒有電，而報案人發現車輛未上鎖，打開車門才發現祖孫倆昏厥。目前不清楚家屬是否知道阿嬤帶孫子收驚，僅知該名阿嬤有慢性病。

▼詳細死因待檢方相驗。（圖／記者林悅翻攝）