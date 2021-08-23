改善專用無線電盲點　台南市消防局發表成果

▲台南市消防局舉行「消防專用無線電盲點與改善說明」發表會，由黃偉哲市長主持並對全國消防人員發布研究成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內近10年已有42名消防人員殉職，其中聽聞火場內無線電通訊中斷屢屢可見，受困人員無法立即回報受困位置及內部狀況，造成延遲救援憾事發生，台南市消防局於23上午10時5分，於該局大禮堂舉行「消防專用無線電盲點與改善說明」發表會，由黃偉哲市長主持並對全國消防人員發布研究成果。

台南市消防局災害搶救科會同救災救護指揮中心，另邀請天線工程及熱力學等４位學者（國立成功大學航太所教授所長呂宗行、國立高雄科技大學光電所教授所長陳華明、空軍軍官學校航電系副教授系主任陳建宏、空軍航空技術學院機械工程科助理教授翁志遠）及義消蔡偉哲共同組成研究團隊，針對火場救災通訊安全進行二階段性探討及實驗，計有6項重大結果如下：

一、全面配置無線電專用袋：台南市消防全面配置「無線電專用袋」，並將無線電專用袋掛置於肩膀處氣瓶背架上方，方便立即調整無線電天線垂直朝上進行發話，維持火場救災通訊品質。二、調整或新增無線電專用頻率：建議國家通訊傳播委員會（NCC），考量調整或新增現行消防無線電專用頻率，由VHF頻段擴增至UHF頻段400MHZ以上。三、無線電天線調整垂直方向：建議應將無線電天線調整成垂直地面方向，使發送無線電訊號至戶外之傳送及接收效果較為良好。

四、測試無線電正常功能：台南市消防發現只要無線電靠近LED天線檢測器並按下發話按鈕，檢測器出現閃爍燈號即表示天線訊號發送正常。五、操作無線電採取蹲姿：消防人員操作無線電姿態確實會影響通訊功率，蹲姿通訊功率最大，側姿次之，臥姿為最小，因臥姿使無線電遭人體覆蓋。

六、操作無線電中性帶以下：由研究顯示中性帶以上煙霧溫度極高會造成無線電溫度驟升，將使無線電超出安全操作溫度而造成無線電內部線路燒融或故障。

消防局局長李明峯表示，災害搶救科及救災救護指揮中心是一個非常勇於嘗試面對各種問題即設法改善解決的團隊，此次針對無線電通訊障礙問題，發掘通訊救災安全盲點，不但能讓消防人員進出火場通訊聯絡更有多一層的保障，對於第一線消防弟兄的安全更是非常重要之關鍵點。

台南市長黃偉哲表示，消防人員救人於水火之中，其自身安全也需要認真看待，台南市消防局主動發掘無線電通訊障礙問題，並且有效設法解決，造福全國消防人員，是為全民之福，希望中央相關部會也能一起正視消防救災通訊安全，減少消防人員殉職及解決多年來的通訊中斷問題。最後，也感謝消防局搶救科也一直不負眾望，不斷突破與創新，積極有所作為，除了保障市民生命財產安全，更提高警義消人員自身救災安全。

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