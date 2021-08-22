奔機場遭塔利班狠鞭！　她回不了美國爆哭求援：寧可自殺不想被逮

▲塔利班戰士在檢查哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一名美國女性公民受困阿富汗，儘管先前數度想要通過哨站，前往喀布爾機場，卻遭塔利班鞭打，甚至目睹一名男子當場被開槍爆頭，此後便嚇得躲藏起來。她21日向維吉尼亞州議員米勒（Carol Miller）求援表示，自己寧可自殺也不願被塔利班抓住，懇求總統拜登盡速解決撤離危機，在錄音檔中講到一半就忍不住哭泣。

美國女子的藏身處到機場之間一共20個塔利班哨站，她多次闖關失敗後，與叔叔嬸嬸、一名前阿富汗議員及其他政府承包商一起躲藏，「我們都很震驚，擔心自己的生命安全。每次只要有車子經過，我就覺得好像會有人會衝進來，把我們拉出去處決。我不知道是否還能再見到孩子們」。

▲一名美國女性公民表示，她有一次試圖通行哨站，卻遭塔利班鞭打。（圖／達志影像／美聯社）



美國女子提到，塔利班去了很多人家裡，「把高級阿富汗官員、執法人員、美軍或北約工作人員抓出來」，她現在非常絕望，已經放棄前往機場，「我真的非常害怕，拜託幫幫我們」。

《福斯新聞》報導，該女子的美國公民身分已獲維州眾議員米勒證實，其丈夫和孩子目前安全待在維州，也正努力透過議員辦公室了解情況。該女子的哥哥曾任軍方翻譯員和承包商，目前正在英國，他表示，過去2天以來已有至少2名同事被塔利班殺害。

消息人士透露，3名阿富汗政府軍指揮官遭到俘虜，本周稍早被塔利班絞死，而聖戰士正在挨家挨戶敲門，尋找曾與美國或盟軍合作的人。儘管塔利班曾保證，美國公民可以通行機場周圍的檢查哨站，但這顯然與求援女子的說法相差甚遠，而白宮目前尚未對此回應。

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