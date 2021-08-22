白袍塔利班遊行太震撼　阿富汗男逃難「剛完婚就被拆散」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

塔利班接管阿富汗後，各省紛紛出現塔利班成員持槍走在街上巡邏，就在19日這天，網路開始流傳一段塔利班武裝份子身穿白袍走在街上的影片。如今許多阿富汗人已是不顧性命想要逃離，一名已抵達卡達的男子透露，他在撤離前才與妻子透過視訊完婚，但現在2人已身處不同國家，父母也還在阿富汗，「我只希望他們已經撤離」。

▲塔利班份子身穿白袍、防彈背心，持槍走在南部扎布爾省首府卡拉特（Qalat）街道。（圖／路透，下同）

綜合路透、CNN報導，這群塔利班武裝份子穿上過膝的白色長袍及白色長褲，最外層套上防彈背心，整個頭部也用白布圍繞，全臉只露出眼睛，手持M4卡賓槍，排成隊伍穿越市中心街道。經證實，該處地點是在南部扎布爾省首府卡拉特，但拍攝日期仍有待確認。此外，阿富汗第2大城坎大哈（Kandahar）同樣也有舉辦類似遊行。

文中提到，M4卡賓槍是近年來美國給阿富汗軍隊使用的武器，且在近幾日，塔利班武裝份子也被看到拿著美國的M16步槍巡邏。

儘管塔利班高層宣布，將建立具包容性的新政府，尊重女權，但當地人民回想起過往塔利班統治時期的種種暴行，面對不確定的未來，選擇逃難離開生活多年的國家。其中，部分的人堅持離開，因為深怕受到塔利班報復。

「離開我的國家是個艱難的決定，我很愛我的國家」，一名已經逃到卡達首都多哈（Doha）的婦女表示，在塔利班到來之前，她從未想要去別的地方生活，但由於她的工作是為國際人道主義組織服務，深怕一家人會成為塔利班的目標，所以她與身為牙醫的丈夫及3個孩子共同踏上逃難這條路。

▲▼ 卡達政府現已接收數千名撤離者。（圖／路透）

卡達政府現已接收數千名撤離者，讓他們能夠暫時停留在境內，直到前往第3國。一名男子提到，對於塔利班口口聲聲宣稱會信守承諾的這件事，他不抱任何希望，也因為他的工作會與跨國企業有接觸，所以害怕成為塔利班鎖定的目標，便與妻子、3個孩子、父母、2個姊妹一起來到多哈。

另名大二法律系學生則說，他和姊妹一起逃到多哈後，不知道學業何時才能完成，且他的妻子如今人還在阿富汗，且在撤離前2人才透過視訊完婚，「我們的心都還在家鄉，因為家人都還在那裡，我的妻子、我的父母都還在那裡，我只希望他們也已經撤離。」

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