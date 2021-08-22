「35隻活鳥塞髮捲」硬闖！海關見他詭異穿著攔查　鳥竟還在吃種子

▲圭亞那籍男子將活鳥塞進髮捲內走私。（圖／翻攝自推特／@MikeBalsamo1）



記者張方瑀／綜合報導

高雄海巡20日查獲154隻走私品種貓，隔日防檢局也立刻將其全數安樂死，引發爭議。事實上，美國一名男子在今年4月時，也偷偷將35隻活鳥塞入「髮捲」內走私，當時男子被逮捕後以2.5萬美元交保，至於35隻鳥類則先農業部獸醫單位隔離30天後，將會視情況交給動物救護中心處置。

根據《紐約時報》報導，36歲的圭亞那籍男子麥肯齊（Kevin Andre McKenzie）今年4月時，從蓋亞那（Guyana）走私35隻圭亞雀，結果在紐約甘迺迪國際機場被海關查獲。麥肯齊表示，他收了對方3000美元（約台幣8.4萬元）後，就將這些雀鳥塞進塑膠髮捲內，再將這些髮捲黏在身上。

外媒報導指出，當時麥肯齊的穿著打扮相當詭異，所以將其拉到一旁進行檢查，沒想到就發現他身上綁滿髮捲，仔細一看裡面竟塞著一隻隻活鳥，有的鳥還在吃著種子。

▲海關見他穿著詭異進行盤查。（圖／翻攝自推特／@MikeBalsamo1）



據了解，這些走私鳥可能是要被送往參加「歌唱比賽」，美國魚類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）特別代理人麥凱布（Kathryn McCabe）表示，紐約布魯克林和皇后區常常會舉辦鳥類歌場比賽，由兩隻鳥類互相發出叫聲，再由評審選出表現較好的，民眾也會下注高額賭金，冠軍鳥的售價可能高達上萬美元，「雖然美國也有相似品種，但來自圭亞那的雀類被認為歌聲更棒，也更有價值。」

麥肯齊以非法進口野生動植物罪被逮捕，最高可能面臨20年有期徒刑，目前先以2.5萬美元（約台幣70萬元）交保。先前美國海關及邊境保衛局（CBP）對犯下同樣罪名的圭亞那籍男子，最後是處以300美元民事罰款後，再將他遣送回國；而這批圭亞雀在通過初步疫檢後，已經移交給美國農業部獸醫單位。

▲35隻活鳥被塞髮捲內。（圖／翻攝自推特／@MikeBalsamo1）



目前美國的法令是疫檢通過後的瀕危動物，後續會交給野生動物救護中心進行後續處置，至於非瀕危的走私動物，通常也是以安樂死為主要處理方式。

根據《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）說明，以保護國內相關物種的角度來看，與其將走私動物野放，安樂死的風險明顯較小；另一方面，被野放的走私動物可能也會因不適應，最終死在野外。

CBP也提到，不當走私動物會對國內既有物種帶來非常高的風險，例如2015年禽流感爆發期間，美國家禽業就受到巨大打擊，有超過5000萬隻禽鳥類被撲殺或病死。

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