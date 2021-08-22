阿富汗很平靜「只有喀布爾機場很亂」　塔利班指責：美國的錯！

▲ 心碎的父母舉起嬰兒，圍牆內的士兵接過。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班15日接管阿富汗，大批民眾嚇得湧入喀布爾國際機場，只求搭機逃難，甚至不顧性命攀上飛機，也使各國撤離行動面臨困難。塔利班高層22日出面指控，近日來機場的混亂都是美國造成，認為美國應為此負責。

《法新社》22日指出，美國要為阿富汗人及外國人自首都撤離的混亂局面負責。塔利班領導人穆塔奇（Amir Khan Mutaqi）表示，「美國擁有那些力量與配備…沒能使機場恢復秩序。整個國家都很平靜，只有喀布爾機場一片混亂。」

英國國防部稍早聲明指出，有7名阿富汗平民在機場外逃難人群中喪生，未提供具體細節。目擊者則宣稱，他們部分遭到槍殺，部分是被踩死。

幸運在22日登機撤離的媒體工作者及學者向《法新社》描述，他們搭上前往機場的巴士時，絕望的阿富汗人包圍車輛，高舉護照喊道，「帶我們一起走，請帶我們走」，導致塔利班戰士不得不對空鳴槍，驅散人群。

根據《天空新聞》21日公開的畫面，機場外至少有3具被白布覆蓋的屍體，具體死因不明。當時在現場的記者拉姆塞（Stuart Ramsay）表示，死亡「不可避免」，有人被人群活活壓死，還有許多人脫水或飽受驚嚇。

美軍將在31日前完全撤出阿富汗，目前仍有數千名士兵留守，確保機場安全，多達1.5萬名美國人及5至6萬名阿富汗盟友需要撤離，還有無數害怕塔利班的民眾試圖逃離。總統拜登指出，這是歷史上規模最大也最艱鉅的空運行動。歐盟則坦言，不可能疏散所有面臨塔利班威脅的人。

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