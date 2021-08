懷疑疫苗拒打！美電台主持人確診病逝　生前超後悔

▲美國保守派談話性電台主持人瓦倫坦染疫病逝。(圖/翻攝自Facebook/Phil Valentine)



文/中央社

美國田納西州一名保守派談話性電台主持人原本對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗抱持懷疑,直到自己染疫住院後才徹底改觀,然而日前仍不敵病毒逝世,享壽61歲。

美聯社報導,納希維爾電台SuperTalk 99.7 WTN今天在社群媒體推特(Twitter)推文中證實主持人瓦倫坦(Phil Valentine)死訊。

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX