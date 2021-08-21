　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

▲▼繼承家業還是在外上班。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網友發文詢問，想轉換跑道，應該回家繼承家業還是繼續在外上班？（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

家裡有家業可以繼承，但薪水不比外面高，該如何抉擇？一名女網友在Dcard上發文分享，家裡有開公司，近期想轉換跑道，但家中給的薪水不比外面高，且有個性強勢的媽媽當家，因此不知道該怎麼選擇，文章一出引起網友熱議。

原PO以「繼承家業or在外面上班？」為題發文，表示今年27歲，家裡有開公司，上面有個姊姊，因為姊姊晚出社會便在家裡公司上班，但因為媽媽個性強勢，加上家裡給的薪水很少，姊姊撐了兩年因為受不了就離開了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「我原本也要進家裡公司，但我媽當初只願給我月薪23000（兩三年前的最低薪資），我覺得隨便找都比他給我的多，所以我就去外面找工作，中間換了兩三個，目前的工作比較穩定也做了兩年順利升上小主管目前月薪大約6-8萬，但工時很長，大概一天12小時月休4-6天，目前估計短時間內不會再有機會升遷，大概到頂就是這樣了。」

原PO因而在思考是否要轉換跑道，因此最近很困擾是要回去繼承家業還是繼續在外面上班。她提到，「回家雖然月薪可能少一半以上，而且我媽個性真的很難搞，但長遠看下來是個別人沒有的機會」。若是選擇在外面繼續上班，原PO認為是自己為自己負責，而且做得開心，也沒有太大壓力，但可能就需要看別人臉色，一輩子自己打拼。

對此網友們多數建議原PO繼續留在外面上班，「如果甘願回家就不會上來問了，我投在外面繼續闖」、「在外面繼續上班，等媽媽快退休前再回去」、「我是覺得啦能賺的先賺，搞不好在業界還有更好的機會，家裡就當下下策，除非妳覺得家裡事業很有發展性，反正家裡又不會拒絕你」、「回到半薪⋯⋯這件事能接受嗎」、「在外面上班…回家不一定比較好，除非大家都願意理性溝通、聽取意見、願意改變進步」。

不過也有網友分析兩者優缺點，給予原PO建議，「我覺得兩個都有優點缺點，你現在在外面的行業跟家裡的行業如果相似，可以在外面學再回家接公司 但心裡要有準備，回去接一定需要很長的磨合期，因為兩代之間會有不一樣的想法」、「如果你對自家產業不到熟悉且外面闖的產業跟家裡不太相關，回來空降可能會引起部分能幹的人不高興然後掰掰，你只能重新培養自己的人或再找新的，現在從基層做起雖然領的薪水不高，但事實就是大家都知道妳是接班人，你基層好好幹大家看在眼裡，最後接班我相信其他人沒話說，再來我相信老媽應該不會一直只給你23k，自家人跳級很快的。外面闖的好處是可以吸取別人好的作法最後帶回自己公司，前提是產業必須相關用處才大」。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻
金曲特別貢獻獎／向「華語音樂教父」羅大佑致敬
金曲／HUSH溫柔喊話「還在櫃裡的人」網激動
「美人魚」慘遭肢解分食！居民相信吃了能壯陽　下場曝光
金曲／HUSH《安和》抱走最佳作曲人獎
火速安樂死154走私貓！　愛貓人士灌爆蔡英文臉書
金曲紅毯五美出爐！　男星打趴女星登榜首
金曲紅毯三帥出爐了！他奪第一　瘦子「造型輸在這點」
佛地魔出櫃！甜曬男友合照　網驚：原來是彎的
金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　網嚇：超幼齒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再變天

筋肉媽媽打AZ後肺栓塞！疫苗血栓不良反應「最新數據」曝光

高端疫苗23日開打　桃園65歲↑長者免費搭愛心計程車

32觀光工廠16家重營運　桃園補助團客！加碼振興券助復甦

優人神鼓「擊浪」揭序幕　杉原海水浴場24日開放

彰化高端延2天開打！預約接種集中25到28日　意願登記5萬4228人

「走私貓安樂死」網吵翻！防檢局曝考量：若衍生出疾病誰來負責？

彰化女移工感染源3方向！Ct值34雙解讀　119同事PCR結果出爐

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

難產近48小時！鴨媽媽體力不支 他雙手一擠...小鴨蛋「撲通落下」

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再變天

筋肉媽媽打AZ後肺栓塞！疫苗血栓不良反應「最新數據」曝光

高端疫苗23日開打　桃園65歲↑長者免費搭愛心計程車

32觀光工廠16家重營運　桃園補助團客！加碼振興券助復甦

優人神鼓「擊浪」揭序幕　杉原海水浴場24日開放

彰化高端延2天開打！預約接種集中25到28日　意願登記5萬4228人

「走私貓安樂死」網吵翻！防檢局曝考量：若衍生出疾病誰來負責？

彰化女移工感染源3方向！Ct值34雙解讀　119同事PCR結果出爐

金曲獎／魚丁糸「休團改名再出發」：開啟新的起點　網一聽全哭了

不斷更新／「音樂教父」羅大佑獲特別貢獻獎！　全場致敬：永遠的rocker

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

金曲・時尚／ØZI西裝外套下什麼都沒穿　疊戴百萬蛇項鍊魅惑

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

BMW「iX5 氫動力休旅」慕尼黑車展正式發表「開放試乘」

毛加恩「做人成功」老婆懷二胎　兒子三個月前早已曝喜訊

金曲獎／鼓鼓主持處女秀被讚爆　自評80分：心理壓力很大！

OPPO Reno6、Reno6 Pro開箱比一比：少見的玻璃工藝與設計

金曲獎／HUSH奪最佳作曲人！溫柔喊話「還在櫃裡的人」網激動：感言超棒

生活熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

陳時中宣布：二級警戒延長至9／6

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

高端罕見不良反應！3類人避免施打

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳

連鎖壽司店疑爆「食物中毒」！6人送醫

快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

普渡聽耳語換水！母子「輕吐9字」逼哭他：心好酸

可以浮潛了！兩張圖看8／24鬆綁措施

即／12號颱風逆轉復生！奧麥斯路徑逼台

更多熱門

相關新聞

第一次當房東！「1決定」租屋族讚爆：很佛

第一次當房東！「1決定」租屋族讚爆：很佛

第一次當房東就被誇佛心！有網友日前在《Dcard》的租屋板發文，說他入手了一間中古屋，但不知道房間如何布置，所以新家具只買了雙人床墊、收納型書桌、折疊式衣架，另外提供兩個衣櫃和冷氣。不過，他接下來做了一個決定，讓租屋族留言直讚「想要這種房東」、「真的很佛！」

26歲存到100萬！網一看驚呆：妳是神嗎？

26歲存到100萬！網一看驚呆：妳是神嗎？

羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了

羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了

友人狂酸智障！妹子選打高端怒了：請尊重

友人狂酸智障！妹子選打高端怒了：請尊重

她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網狂指4大真相驚呆

她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網狂指4大真相驚呆

關鍵字：

繼承家業在外上班轉換跑道Dcard

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面