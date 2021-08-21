月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

▲網友發文詢問，想轉換跑道，應該回家繼承家業還是繼續在外上班？（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

家裡有家業可以繼承，但薪水不比外面高，該如何抉擇？一名女網友在Dcard上發文分享，家裡有開公司，近期想轉換跑道，但家中給的薪水不比外面高，且有個性強勢的媽媽當家，因此不知道該怎麼選擇，文章一出引起網友熱議。

原PO以「繼承家業or在外面上班？」為題發文，表示今年27歲，家裡有開公司，上面有個姊姊，因為姊姊晚出社會便在家裡公司上班，但因為媽媽個性強勢，加上家裡給的薪水很少，姊姊撐了兩年因為受不了就離開了。

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原PO說，「我原本也要進家裡公司，但我媽當初只願給我月薪23000（兩三年前的最低薪資），我覺得隨便找都比他給我的多，所以我就去外面找工作，中間換了兩三個，目前的工作比較穩定也做了兩年順利升上小主管目前月薪大約6-8萬，但工時很長，大概一天12小時月休4-6天，目前估計短時間內不會再有機會升遷，大概到頂就是這樣了。」

原PO因而在思考是否要轉換跑道，因此最近很困擾是要回去繼承家業還是繼續在外面上班。她提到，「回家雖然月薪可能少一半以上，而且我媽個性真的很難搞，但長遠看下來是個別人沒有的機會」。若是選擇在外面繼續上班，原PO認為是自己為自己負責，而且做得開心，也沒有太大壓力，但可能就需要看別人臉色，一輩子自己打拼。

對此網友們多數建議原PO繼續留在外面上班，「如果甘願回家就不會上來問了，我投在外面繼續闖」、「在外面繼續上班，等媽媽快退休前再回去」、「我是覺得啦能賺的先賺，搞不好在業界還有更好的機會，家裡就當下下策，除非妳覺得家裡事業很有發展性，反正家裡又不會拒絕你」、「回到半薪⋯⋯這件事能接受嗎」、「在外面上班…回家不一定比較好，除非大家都願意理性溝通、聽取意見、願意改變進步」。

不過也有網友分析兩者優缺點，給予原PO建議，「我覺得兩個都有優點缺點，你現在在外面的行業跟家裡的行業如果相似，可以在外面學再回家接公司 但心裡要有準備，回去接一定需要很長的磨合期，因為兩代之間會有不一樣的想法」、「如果你對自家產業不到熟悉且外面闖的產業跟家裡不太相關，回來空降可能會引起部分能幹的人不高興然後掰掰，你只能重新培養自己的人或再找新的，現在從基層做起雖然領的薪水不高，但事實就是大家都知道妳是接班人，你基層好好幹大家看在眼裡，最後接班我相信其他人沒話說，再來我相信老媽應該不會一直只給你23k，自家人跳級很快的。外面闖的好處是可以吸取別人好的作法最後帶回自己公司，前提是產業必須相關用處才大」。