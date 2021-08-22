學生妹手滑　iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」原因曝！網驚喊太扯





▲手機殼只有一點點損壞的痕跡。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone從6樓掉到1樓竟完全沒事！一名女網友表示，搭電梯時手滑，手機剛好掉進電梯的縫裡，還聽到墜地的聲音，立刻找警衛，請來修電梯的員工幫忙，後來成功拿回手機，除了一點小擦傷之外，「竟然完全沒事」，因為有超強保護力的耐摔手機殼，對此，有網友說「業配嗎？」並表示正在下訂單。

原po在Dcard上發文，一邊按電梯，一邊用手機回訊息，下秒手滑手機掉進電梯門邊縫隙，直接掉到一樓，當下腦筋一片空白，愣在原地一分鐘後立刻找警衛，請修電梯的人員幫忙，警衛表示手機基本上是凶多吉少，她心裡也不抱任何希望，「一個月前才換12mini阿，心真的像碎掉一樣」。

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成功拿回手機後，沒想到手機竟然平安無事，螢幕還亮著當時正在回訊息的畫面，她表示，因為裝著超耐摔的手機殼，手機才能逃過一劫，她也附上手機殼的照片，「幾乎完好無缺」，不管是螢幕、鏡頭還是使用起來都一切正常。

▲原PO傻眼，手機竟然完全沒事。圖為示意圖。（圖／記者洪聖壹攝）

她大讚，「真的很愛他們的殼，因為平常不會摔手機，所以其實不在乎他到底耐不耐摔，就是單純覺得好看所以買，但今天我真的是服了他的殼啊！」慶幸當時裝著手機殼，「不然手機應該跟我的心一樣碎成好多片」。

貼文一出，網友們驚呼「太扯」，也有不少網友質疑原po是在業配，「雖然像業配但我被燒到了，秒下單」、「最近在觀望的我想下單了」、「太猛了 所以這是業配嗎？」事後，原po貼出購買明細回應，「抱歉我是真的沒有在業配啦，他們家的手機殼還需要業配嗎？更何況找我這種無名小卒業配幹嘛」。