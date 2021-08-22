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社會 社會焦點 保障人權

沒點卻有小姐進來...他持米酒瓶怒砸小吃部女侍　判拘55天

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳姓男子今年在小吃消費時，為沒有叫小姐卻有小姐進來一事感到憤怒，竟持米酒罐怒砸陪酒小姐。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台東報導

陳姓男子今年1月在台東某小吃部的包廂內，因故和謝姓陪酒小姐發生爭執，竟持米酒瓶，怒砸在員工休息室休息的謝女，2人打成一團，陳男還猛扯謝女頭髮，造成謝女右側手部有開放性傷口與頭痛等傷害。台東地院審理後，依傷害罪，判陳男拘役55日，得易科罰金。

陳姓油漆工今年1月前往台東某小吃部消費，因故和小吃部的謝姓陪酒小姐發生衝突，氣不過的陳男竟拿著米酒瓶，怒氣沖沖的奔向員工休息室要找謝女理論，2人爆發肢體衝突，陳男將米酒瓶怒砸向謝女，還狂扯謝女頭髮，造成謝女右側手部有開放性傷口與頭痛等傷害。事後，謝女怒向警局報案，對陳男提告傷害。

庭審時，陳男向法官坦承確實有徒手抓謝女的頭髮，但堅決否認有拿米酒瓶砸向謝女，辯稱米酒瓶原本是放在地上，會破損是因為他腳踢到導致酒瓶破掉。事後陳男卻又表示，因為他當日喝得太醉，不記得自己到底有沒有拿酒瓶砸向謝女，後卻又再改稱，自己沒有拿酒瓶丟向謝女，證詞前後不一。

台東地院審理後發現，偵查時謝女曾向警方表示，陳男拿著米酒瓶砸她，米酒瓶擦到她左側頭部，陳男還狂抓她的頭髮，導致她受傷。法官認為，陳男證詞前後不一，且如果單純以指甲抓手部皮膚，很難造成開放性傷口，認為陳男主張自己並沒有拿酒瓶朝謝女的證詞不可信。

且陳男事後警方坦承，謝女是他乾爸的朋友，當日他和乾爸去消費，他沒有點小姐，謝女卻直接走進包廂，因此才和謝女爆發衝突，之後謝女先回到員工休息室休息，他才跟著去員工休息室和謝女理論。

台東地院認為，陳男主張自己當日喝醉而導致精神耗弱，但其卻可以前往員工休息室和謝女理論，認為其當時精神或心智狀況良好，並無異樣而具有完全責任能力。

法官指出，陳男不思以理性、和平方法解決紛爭，僅因和謝女發生細故，就對其砸酒瓶、扯頭髮，造成謝女受傷，且至今未與謝女達成和解，而其先前又曾因傷害罪，遭判刑拘役50日，緩刑2年，審酌其智識與經濟程度，判其拘役55日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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