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優人神鼓「擊浪」揭序幕　杉原海水浴場24日開放

▲優人神鼓「擊浪」揭序幕，台東杉原海水浴場24日開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲優人神鼓「擊浪」揭序幕，台東杉原海水浴場24日開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東杉原海水浴場將回歸縣民使用，為迎接東部海岸第1名的戲浪聖地，台東縣政府與卑南鄉公所於21日下午在杉原海水浴場舉行啟用開幕記者會，台東縣長饒慶鈴與卑南鄉長許文獻進行啟用典禮，並邀請到優人神鼓以「擊浪」為主題，在海天一線間帶來精彩的演出，為即將於24日開放啟用揭開序幕。

台東縣政府於今年進行杉原海水浴場整修，並於6月底整修完成，原訂暑假開放受疫情影響而暫緩，隨著疫情警戒降為2級，縣府於4日宣布有條件開放水域遊憩活動，如今疫情趨於穩定，決定24日起重新啟用杉原海水浴場，並於啟用前夕舉行啟用開幕記者會。

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記者會中邀請到在地莿桐部落的耆老來為杉原海水浴場啟用開幕祈福，緊接著為優人神鼓的精采演出，以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，為現場帶來一場浪濤衝擊與浪花細膩層次交錯的感官饗宴。因有事先提報防疫計畫，現場總量管制500人，並且全程落實防疫措施。

饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，縣府回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來杉原海水浴場也會整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，讓觀光與環保不再成為對立，而是能夠創造雙贏，持續擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟。

▲優人神鼓「擊浪」揭序幕，台東杉原海水浴場24日開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲優人神鼓「擊浪」揭序幕，台東杉原海水浴場24日開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

卑南鄉公所特別為現場觀眾準備了精美的海灘袋，許文獻除感謝現場觀眾配合防疫措施，並指出，杉原海水浴場是東海岸的一顆明珠，在得知今年即將開放後，就主動與縣府連繫達成合作，希望透過優人神鼓精湛的演出為杉原海水浴場帶來嶄新的氣象，為在地觀光增添更多元與多樣的選擇。

台東縣府交通及觀光發展處則說明，杉原海水浴場自８月24日至9月30日進行開放，時間為每日上午10點至下午5點，並提醒遊客入場請遵守防疫規範，配戴口罩、落實實聯制並測量體溫。

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