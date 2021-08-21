疫後新生活台東淨海淨灘　清出274公斤垃圾

▲疫情後台東首場大型淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠疫情警戒將至2級，台東縣21日上午於加路蘭遊憩區舉辦後防疫生活的第1場大型淨灘活動，國家海洋日「友善海洋、樂游台東」淨灘淨海活動，台東縣長饒慶鈴特別致贈感謝狀予7個協助維護海洋環境的相關單位，台東縣水中運動訓練協會的潛水戰將們，也在富山漁港潛水清除海底垃圾，共計清除廢棄物197公斤、資源回收物76.77公斤，總計273.77公斤。

台東縣政府21日上午8點展開淨灘淨海活動，饒慶鈴提到，台東擁有全臺最長的海岸線及豐富的海洋資源，因此維護海洋環境一直是縣府重視的工作，台東在去年海洋環境管理業務中榮獲全國特優獎，去年也響應聯合國2030永續發展目標，特地簽署SDGs第14項「保育及永續利用海洋生態系」，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化，在這不遠處的杉原海水浴場及富山漁業資源報育區也將在24日重新開放，未來也將持續深耕海洋永續發展及親海教育，希望維護臺東這片真善美的環境。

饒慶鈴強調，希望透過國家海洋日活動，喚醒民眾對於海洋保育的觀念。海洋污染日趨嚴重，防疫期間雖然減少遊客及居民來到海岸區，但海灘連結著外海，來自各地海上的廢棄物仍會漂向海灘，所以臺東縣環保局定期進行淨灘活動，只有動手把垃圾撿起來才能有效停止海廢的海洋旅行，這是守護大海生物及我們未來環境的最好方式。

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