辣妻下海陪酒賺錢…戀上酒客甜喊：老公！人夫見「使壞照」綠炸

▲人妻下海陪酒搞小王，人夫崩潰提告。（示意圖／記者張一中攝，非本案當事人）

記者戴若涵／台中報導

台中一名在酒店陪酒的人妻與酒客發生婚外情，2人不僅以「老公」、「老婆」互稱，拍攝親密照片，還發生3次性行為，並在LINE中調情，人夫得知綠雲罩頂後崩潰，決定向妻子、小王提告求償90萬元，日前二審判決出爐！

人夫主張，小王明知妻子已婚，竟仍於2020年間與妻子發生婚外情，拍攝牽手、共眠、接吻及依偎等親密照片留念，LINE中藏有不少調情對話，2人還發生3次性行為(得知人妻已婚前1次、得知後2次)，向妻子與小王請求連帶賠償90萬元。

小王辯稱，自己是前往人妻從事陪酒工作的特種營業場所消費時，認識了人妻，雙方僅有消費關係而已，另外，人夫提出的合照、對話都是用不正當的方式取得，不具有證據能力。

台中地方法院勘驗小王與人妻對話發現，雙方以「老公」、「老婆」互稱，除了傾訴愛慕、相見恨晚的情感外，還互許終身。對話內容包括，「老公，我想再聽一次，說你會娶我，和我一輩子這樣過」、「我會更加倍的去愛妳，我也沒辦法不去想妳，我愛妳」等。

另外，法院指出，小王無法證明人夫是用強暴手段取得證據，不採信小王的說詞，一審判人妻與小王應賠償人夫50萬元。小王不服判決結果決定上訴，但台中高分院勘驗各項事證後，認為小王明知人妻已婚，還與其發生2次性行為，確實侵害人夫配偶權，將小王的上訴駁回，全案確定。