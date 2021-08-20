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照顧病母變虐母　女兒崩潰失控！6度逼下跪+爬行+自摑

▲▼▲台灣正式進入高齡社會，長期照顧失能患者的家庭，除了日常陪伴照護，在管灌產品的選擇上更得仔細。（圖／示意圖／Pexels）

▲黃姓女子獨自照顧腰椎開刀的母親，卻因為和母親相處不睦，6度強迫母親下跪爬行、自打巴掌。（圖／示意圖，與本案無關／Pexels）

記者林冠吟／台北報導

王姓婦人因腰椎開刀術後需人照顧，自2019年8月起和黃姓女兒同住，沒想到黃女疑似因照顧母親身心俱疲，竟6度要求母親自打巴掌、下跪、磕頭和將冰塊倒入母親衣服，讓王母忍無可忍，怒對女兒提告。一審，法官依強制罪，判黃女有期徒刑5月，得易科罰金；檢察官不服再提上訴，高院審理後，駁回上訴，維持一審判決。

王姓婦人去年因腰椎開刀，術後需人照顧，自2019年8月起和黃姓女兒同住，由黃女負責照顧母親的生活起居。不過黃女卻因為和母親相處不睦，加上照顧病患身心壓力大，竟6度強逼母親下跪、自打巴掌、爬行、磕頭和將冰塊倒入母親的衣服內，本應照顧病母卻直接慘變虐母，王母忍無可忍，怒對女兒提告，直言「希望她關個半年或3個月」。

庭審時，黃女卻向法官喊冤，指出母親開刀這段期間，都是由她一人照顧，她除了照顧病母外，還需要兼顧其在旅行社的工作，同時母親這段期間的開銷都由她負責支出，經濟壓力相當沉重，而母親與有精神障礙，常有不當行為，讓她身心俱疲，請求法官輕判。

一審，法官認為黃女受養育之恩，本應孝敬、尊重王母，卻因為相處不睦，就虐待王母，時有不該，不過經查確發現，王母曾因認為其衣物被黃女丟棄，曾持鑰匙不斷攢刺黃女長達一分鐘的行為，顯見黃女照顧王母也承受相當程度之壓力，依強制罪判其有期徒刑5月，得易科罰金。但檢察官不服，再提上訴。

檢察官主張，黃女不思克盡孝道，反以強制犯行虐打其母，雖然犯後坦承犯行，卻一再以經濟壓力、王母患有身心疾病等理由卸責，又未能與王母達成和解，毫無悔意，認為一審判決過輕。

高等法院審理後卻認為，黃女6度強迫其母下跪、爬行等行為前，多有「吃完早餐不吃藥，我要不要不工作每天來提醒你吃」、「別人要上班，你就每天乒乒乓乓，你已經兩三天了」、「我每天被你吵醒」、「早上上班，回來還要掃廁所、要整理你的環境」、「要用手擦馬桶蓋、去挑糞，我也很痛苦」等語，語多抱怨，顯見其確實因照顧患有身心疾病的亡母承受一定壓力，而導致行為失矩，並非單純個人法治觀念不足、行為偏差導致，認為原判決量刑無誤，駁回檢察官上訴，維持原判決。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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