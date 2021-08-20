落實防疫旅館清消整備　黃偉哲：提供民眾安心的住宿環境

▲台南市觀光旅遊局長郭貞慧說，台南市境內防疫旅館量能充足，計有45家（1174房），入住率74.5％。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

針對日前有部份防疫旅館傳出居家隔離的人發生陰轉陽的案例，台南市長黃偉哲特別請觀旅局落實台南市境內防疫旅館的整備清消及管理狀況，強調市府對於防疫旅館是否落實清消等防疫措施，相當重視，希望讓民眾可以安心放心，讓所有來到台南的人，及市民朋友都可以得到一個最安全的一個居住環境。

黃偉哲市長表示，對於防疫旅館的部分，因為先前一陣子有一些防疫旅館傳出居家檢疫，居家隔離的人發生陰轉陽的案例，因此對於防疫旅館的加強清消也是很重要。尤其近日來有許多境外移入的數量大幅增加，因為本土案例大幅減少，所以凸顯了是境外移入的案例，且經過基因定序相當高的比例是Delet病毒，大家對於防疫旅館是不是能落實清消也相當關心，希望能夠讓下一個使用者能夠在一個安全的環境裡面進行隔離，對於保障自己和他人的健康相當重要。

觀光旅遊局長郭貞慧說，台南市境內防疫旅館量能充足，計有45家（1174房），入住率74.5％，輔助支持有向中央爭取補助，包括應消物資，口罩、酒精、護目鏡等防護裝備，近其將發放房水隔離衣1600件，防疫旅館補助，每房每晚1000元，截至目前核定補助金額7847萬4千元。

另外，在二、三級警戒期間，該局亦加強稽查及宣導（110.5.19~110.8.1），累積輔導及聯合稽查數量106家次，每兩週會去探訪協助，防疫及消房逃生宣導2場次，也成立了一個專屬的防疫旅館的一個管理的一個Line的群組，何時有任何的狀況，都可以第一時間回報。其他入住補助，還有有獨居長者、低收入戶（每晚1200元專案房型）。

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