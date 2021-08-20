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積極改善麻豆排水防洪效能　李開通里長：黃偉哲市長努力治水里民都看得見！

▲台南市長黃偉哲表示，治水要讓人民有感，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，治水要讓人民有感，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

0605梅雨鋒面造成台南麻豆地區積淹水，台南市長黃偉哲立即責成水利局等相關單位，儘速檢討淹水原因並研擬改善方案，8月間西南氣流再度來襲時，立即看到治水成效，麻豆埤頭里長李開通指出，黃偉哲市長的治用努力里民都看到了！

麻豆埤頭里長李開通說，埤頭里是台南市知名的易淹水地區，近年來在台南市長黄偉哲指揮市政團隊整治下，積極設立抽水站、安置抽水機，並對埤頭排水堤防加高及水道疏浚等，里民都看在眼裡，也因治水的工程發揮功效，埤頭里淹水情況改善不少。

台南市長黃偉哲表示，治水要讓人民有感，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。

水利局指出，苓子林社區位於麻豆工業區東側，為避免工業區降雨逕流排入苓子林社區造成積淹水，已在麻豆工業區開發案內新設截流箱涵排往工業區滯洪池，避免導入社區內，並新設公滯10、11抽水站及滯洪池，預計於8月底前完工，且規劃新設雨水下水道KD幹線313M（2.0mX1.5m），預計今年9月開工至明年2月竣工，又考量苓仔林保聖宮舊社區地勢低漥排水不易，已規劃在社區周圍新設集水側溝（146M）與集水井，並藉由機械抽排（0.6cms）積雨水，預計8月施工至9月底竣工。

▲台南市長黃偉哲表示，治水要讓人民有感，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於小埤里社區防洪改善，水利局表示，小埤里社區位處埤頭排水，屬麻豆排水支流，將採背水堤工法辦理整建，目前已完成治理約3.8KM，以發揮防洪成效，避免造成溢流情形，又小埤里社區原佈設8台0.3cms移動式抽水機，為提升抽排效能及保護經濟作物，短期已增加小埤里社區移動式抽水機抽排量1.3cms，並將爭取前瞻計畫經費3200萬元設置5cms抽水站及滯洪前池。

又麻豆東北勢排水現況為土堤及卵砌石護岸，護岸高度及斷面寬度不足，在長延時強降雨期間易溢堤造成周邊區域積淹水，水利局目前已在出口處設置6.5cms抽水站及防洪閘門設施，且完成東邊寮橋拓寬改建，以利提升排洪能力，並提報水利署前瞻計畫「麻豆區總爺排水及東北勢排水護岸治理工程」，將改善總爺排水690m（高度4.4~4.7m）及改善東北勢排水540m（高度4.4m），經費為1億2520萬元，並將持續爭取經費，前期優先改善抽排設備，中期整治總爺出口至東北勢排水匯流口及東北勢排水北勢國小下游段，長期整治東北勢北勢國小上游段及總爺排水。

而海埔抽水站（2cms）因設計導致啟動抽水速度太慢的問題，水利局為能解決低水位抽水問題，已在現場安裝2台0.3cms移動式抽水機協助抽排水，長期目標則以海埔中排水系統檢討治理規劃及評估設置海埔中抽水站為正規抽水站（4.2cms），以利降低區域積淹水情況。

黃偉哲表示，治水沒有最好，只有更好，南市府會持續投入各項治水改善工作，加速改善台南水患問題，藉由中央與地方充分合作，免除淹水噩夢，促進地方繁榮發展。

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