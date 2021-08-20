台南疫情+0　黃偉哲：疫苗劑次涵蓋率37.5％

▲中元節將至，黃偉哲市長提醒市民遵守預防食品中毒五要原則以防食品中毒，才能吃得健康又安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中元節將至，黃偉哲市長提醒市民遵守預防食品中毒五要原則，食材已變質或腐敗切勿烹調，同時應避免生熟食交叉汙染並澈底煮熟，以防食品中毒，才能吃得健康又安心。

黃偉哲說，預防食品中毒五要原則：「要留意有效日期」、「要注意保存溫度」、「要澈底加熱」、「要洗手」、「要生熟食分開」。選購食品時須認清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存，勿於常溫環境下放置過久，以避免微生物滋生危害健康。若食材已變質或腐敗切勿烹調，同時應避免生熟食交叉汙染並澈底煮熟，以防食品中毒，才能吃得健康又安心。

衛生局長許以霖指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至19日，台南市共接種700577劑次，疫苗劑次涵蓋率37.5％；其中65歲以上長者接種率73.0％；50歲以上60.1％；18歲以上接種率43.7％。

針對外界關心印度返台女，其病毒基因定序是否出爐？台南施打高端疫苗人數有多少？黃偉哲說，不見得從印度返台就是印度株，有一個不爭的事實是，印度株現在是全球各國之間流行的，尤其很多都是主流，有的佔百分之90，有的佔百分之80，有的佔百分之50，它是一個強勢的病毒株，所以說它的傳播率跟治病率都很強，所以才能夠變成現在主流的病毒株之一，先前在4、5個月之前，大概主流病毒株是英國變異株。

許以霖局長補充說，這是高雄市的個案，個案的CT值非常的高，到30好幾，那病毒量是非常非常得少，所以是做不出基因定序的，那也根據一些抗體的一些結果報告，原則上可以研判這個個案，屬於舊感染個案，那康復可能已經在3到5個月內，所以原則上對社區的一個染疫的風險是極低。而台南施打高端疫苗的人數，尚未統計，但這一波大概有7萬人預計要施打高端疫苗。

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