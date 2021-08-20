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關200家虧損門市！　台商重掌陸「呷哺呷哺」火鍋忙止血

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲大陸連鎖小火鍋品牌「呷哺呷哺」，是由台灣商人賀光啟創辦。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

記者陳政錄／綜合報導

甫於今年5月中，重掌大陸連鎖火鍋品牌—呷哺呷哺的台商創辦人賀光啟，於接受媒體採訪時表示，部分門市存在「嚴重的選址錯誤」，公司決定關閉200家虧損門市，與此同時，呷哺呷哺小火鍋品牌將繼續走大眾消費路線，未來還計畫推出新品牌「呷哺X」，以利公司持久經營。

賀光啟出生於桃園，90年代前往中國大陸發展，將台灣當時流行的小火鍋引入，於1998年在北京成立了「呷哺呷哺」，在各省開設了超過千家門市，並成功於2014年在香港上市。

惟受新冠肺炎疫情影響，「呷哺呷哺」及旗下子品牌大受衝擊，在「湊湊」火鍋品牌CEO張振緯，4月16日因個人原因離職後，呷哺呷哺於5月20日宣布，因「表現未達到董事會預期」，解除行政總裁趙怡職務，台商創辦人賀光啟遂重回螢光幕前，擔任新行政總裁。

▲▼陸火鍋品牌「呷哺呷哺」總裁被解任！創辦台商賀光啟重出江湖。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

▲呷哺呷哺上市時，創辦人賀光啟親自敲鑼。（圖／翻攝呷哺呷哺官網）

在回鍋接掌品牌後，賀光啟近日接受《北京商報》、《經濟觀察網》等陸媒採訪，首談呷哺呷哺的新規劃。他表示，呷哺呷哺品牌將重新回歸大眾消費的定位，客單價保持在60元人民幣，計劃向二三線下沉市場持續擴張，新品牌「呷哺X」計劃明年推出，幫助呷哺呷哺進入火鍋中端消費市場，客單價為90元人民幣左右。

至於關閉200家虧損門市，賀光啟坦言，「經過兩個多月的市場走訪，我們發現部分門店出現了嚴重的選址錯誤，導致虧損。」他說，這是公司「斷臂止血」的艱難決定，為的是持久經營，強調自己將以破釜沉舟的態度，帶領公司重返「高光時刻」。

陸媒報導稱，未來三年內，呷哺呷哺旗下高端品牌湊湊火鍋將保持每年新開80至100家門店的速度，計劃進入西南、香港及海外市場。另由賀光啟一手創辦的新式台灣茶飲品牌茶米茶，也將有計劃在明年開放加盟。

中國大陸火鍋文化盛行，據市調機構數據顯示，2022年，中國大陸火鍋市場規模將突破1兆元人民幣大關，但隨之而來的是市場競爭越發激烈，老牌連鎖巨頭海底撈、呷哺呷哺近年都面臨轉型瓶頸期和虧損危機，其他賢和莊、巴奴、小龍坎等連鎖品牌則陸續崛起。值得注意的是，行業內還出現多個由明星代言的火鍋品牌，但爆紅後屢傳爭議的亂象，例如「火鳳祥」等。

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