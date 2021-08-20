劍指滴滴？　陸頒「汽車數據安全管理規定」：防數據出海

▲中國大陸頒布汽車數據安全管理新規，嚴控列管訊息出海。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家網信辦、發改委、工信部等五部門，近日聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，自10月1日起施行，內容要求，若因業務需向境外提供重要數據的，應落實「安全評估制度」。在此之前，大陸網路叫車龍頭滴滴赴美上市後，傳出洩密疑雲，於7月上旬被官方出手審查，並將其「下架」。

該試行規定，由大陸國家網信辦、發改委、工信部、公安部、交通部五部委聯合發布。規定指出，汽車數據處理者展開重要數據處理活動，應當遵守依法在境內存儲的規定，加強重要數據安全保護；同時，須落實風險評估報告制度、年度報告制度要求，防範數據安全風險，按時主動報送年度汽車數據安全管理情況。

▲滴滴出行APP上月被大陸官方下架後，至今仍未恢復，但公司仍持續運作。（圖／記者陳政錄攝）

規定指稱，若因業務需要確需向境外提供重要數據的，汽車數據處理者應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出出境安全評估結論違規向境外提供重要數據，並在年度報告中補充報告相關情況。

對於數據儲存，規定稱，重要數據應當依法在境內存儲，因業務需要確需向境外提供的，應當通過國家網信部門會同國務院有關部門組織的安全評估。

《規定》明確，汽車數據處理者向境外提供重要數據，不得超出出境安全評估時明確的目的、範圍、方式和數據種類、規模等。

在此之前，大陸網路叫車龍頭滴滴出行，於6月30日在美國首次公開募股（IPO）後，大陸國家網信辦7月2日就宣布，以「防範國家數據安全風險」等理由，進行安全審查，將其App「下架」，並停止新用戶註冊。市場也傳出滴滴涉嫌向美違規洩密的消息，但滴滴表示，將對不實訊息提告。

接著，大陸官方於7月6日發出，「關於從嚴打擊證券違法活動意見」，要求完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法規，加強對中概股的監管。據路透社日前報導，滴滴出行正與大陸國有資訊安全公司衛士通，針對處理滴濟數據管理以及監督活動展開磋商，但滴滴否認該消息屬實。

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