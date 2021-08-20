中國本土疫情趨緩　日增4確診「2例江蘇2例雲南」

▲中國大陸本土疫情趨緩，圖為邊境口岸疫情嚴峻時，雲南瑞麗祭出封閉式管理政策。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家衛健委20日通報，8月19日0—24時，新增新冠肺炎確診病例33例，其中境外輸入病例29例，本土病例4例（江蘇2例，雲南2例）。與此同時，新增無症狀感染者30例，均為自境外輸入。

衛健委數據顯示，境外輸入病例29例中，分別為廣東9例，雲南6例，北京2例，遼寧2例，上海2例，福建2例，河南2例，天津1例，黑龍江1例，江蘇1例和四川1例。

目前，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，現有確診病例1817例（其中重症病例54例），累計治愈出院病例88126例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94579例，現有疑似病例4例。

據江蘇省衛健委通報，19日新增的兩例本土確診，均為揚州市報告，均為輕型。7月20日至今，全省累計報告本土確診病例816例（南京市235例，淮安市12例，揚州市566例，宿遷市3例），累計出院本土確診病例159例。從數據上來看，江蘇省每日新增本土確診，已脫離兩位數的高峰期，逐漸趨緩。

雲南省方面，新增確診病例均與緬甸口岸入境有關，截至8月19日24時，雲南省現有確診病例331例（本土44例，境外輸入287例）、無症狀感染者34例（境外輸入），均在定點醫療機構隔離治療或醫學觀察。

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