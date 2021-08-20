騰訊搶進晶片產業　接連投資設立IC公司

▲騰訊布局晶片產業，圖為CEO馬化騰。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸互聯網巨頭騰訊，近期搶進IC設計領域，接連投資成立晶片公司，是否與國家政策走向有關，受到矚目。據「天眼查」平台資訊顯示，8月20日，由騰訊關聯公司全資持股的燧原智能科技，在深圳成立，業務範圍包括IC設計、IC晶片設計及服務、AI基礎軟體開發、技術進出口等。

工商登記資訊顯示，燧原智能科技（深圳）有限公司8月20日成立，註冊資本500萬人民幣，股東訊息顯示，該公司由騰訊關聯公司上海燧原科技有限公司全資持股。

在此之前，上海燧原科技有限公司在8月18日成立了燧原智能科技（杭州）有限公司，該公司經營範圍也包含積體電路（IC）晶片設計及服務。

在中美科技戰，美對華科技封鎖的背景下，自主高階晶片產業鏈，成為中國大陸企業近年積極競逐的目標，包括華為海思、清華紫光展銳、中興微電子等企業不斷擴大投入，連阿里巴巴也成立了平頭哥半導體公司，準備大展拳腳。

今年7月，騰訊才在官網上，公開高薪招聘晶片行業技術人才。騰訊官方表示，基於一些業務的需要，他們將在特定領域做一些晶片研發的嘗試，比如AI加速和視頻編解碼，和非通用晶片。

►生火了！連我媽都用到發光