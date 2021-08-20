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雙減政策後！懷進鵬任中國教育部長　提倡「有溫度的教育」

▲▼中國大陸教育部長懷進鵬。（圖／取自新華社）

▲中國大陸教育部長懷進鵬。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在推動教育「雙減」政策，減輕義務教育階段學生負擔後，中國大陸全國人大常委會20日上午決議，任命懷進鵬為教育部部長。懷進鵬是中國科學院院士，在教育界曾任北京航空航天大學校長，提倡「有溫度的教育」，外界預料由他接掌中國大陸教育部後，將繼續深化中央整頓校外培訓機構的政策方針。

在此之前，懷進鵬已於7月就任大陸教育部黨組書記，原先2016年到任的前教長陳寶生，則已不再擔任部黨組書記。公開資訊顯示，懷進鵬先前為中國科協黨組書記、常務副主席、書記處第一書記，亦曾任大陸工信部副部長、天津市委副書記等職，於2017年當選中共第十九屆中央委員。

▲大陸推行教育「雙減」政策，對補教業帶來巨大衝擊。（圖／CFP）

▲大陸今年推行教育「雙減」政策，對補教業帶來巨大衝擊。（圖／CFP）

今年以來，中共總書記習近平多次發言表態，要嚴管校外培訓亂象，包括隨意資本化運作，讓中小學生負擔太重等，因此中國大陸遂推動《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），國務院教育督導委員會辦公室日前專門印發通知，擬對各省「雙減」工作落實進度，設定每半個月通報一次。

大陸教育「雙減」政策，包括禁止超前培訓、提供境外教育課程及寒暑假的學科營隊，還要求各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資等。

就教育理念，懷進鵬曾於2014年在大陸黨媒《人民網》在發文，表達自己提倡「有溫度的教育」，認為在傳授知識的過程當中，學校更應該注重啟發和喚醒學生對知識背後的動機問題的認識，以培養他真正的想像力和對問題的質疑能力。

他還說，有溫度的教育不只是知識的傳遞，更要注重人與人之間的溝通、人文的交流，人的素養及團隊的合作，特別是對文化的自信、對社會的理解。通過這種方式來關愛學生、培養學生、支持學生的發展。

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