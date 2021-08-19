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基隆中元祭主普壇開燈放彩　入夜放晴煙火絢麗最亮眼地標

記者郭世賢／基隆報導

2021辛丑鷄籠中元祭主普壇開燈放彩19日晚間登場，基隆市長林右昌與輪值主普李姓宗親會主委李騰龍及立委蔡適應等人共同點亮主普壇，儀式後演出的全新創作潮流中元音樂劇《嶄新共願．新未來》，特別邀請采風樂坊、台北樂府樂旗藝術團與潮流DJ丁培等團隊演出，獻上一場別開生面的文化盛宴。

▲基隆中元祭主普壇開燈放彩　入夜放晴煙火絢麗最亮眼地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中元祭主普壇開燈放彩，入夜放晴煙火絢麗最亮眼地標。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌在儀式後致詞指出，託李姓宗親會的福氣，今年的中元普渡非常順利，今晚的開燈放彩儀式跟煙火也非常絢麗，感謝宗親會這麼認真跟細心規劃，下午還有大雨，但在主普壇開燈放彩科儀進行之前雨就停了，好彩頭讓祭典儀式可以順利進行。

林右昌表示，今年因為疫情的影響，中元祭科儀有部分保留或縮減，真心希望疫情能早日過去，今日全國只有1個確診案例，希望在老大公庇佑，及大家的虔誠祝願之下，在不久的將來就可以全台灣＋0，疫情早日告一段落，讓所有台灣人民都能夠平安健康。

文化局指出，傳承167年歷史的鷄籠中元祭，是第一個被指定為「重要民俗」類的國家文化資產，繼去年疫情影響下縮減規模，今年各項祭典儀式皆未開放民眾入場，改為提供線上直播服務供民眾共襄盛舉。主普壇為每年中元祭普度場所，輪值主普精心佈置外觀與燈光，現場在法師舉行淨壇儀式後，點亮主普壇燈光，成為基隆市入夜後最亮眼的一座地標。

▲基隆中元祭主普壇開燈放彩　入夜放晴煙火絢麗最亮眼地標。（圖／記者郭世賢翻攝）

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基隆中元祭主普壇開燈

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