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雞籠中元祭21日放水燈遊行　市區將實施交管措施出爐

▲雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲雞籠中元祭21日放水燈遊行，市區將實施交通管制出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

鷄籠中元祭迄今已傳承167年，辛丑鷄籠中元祭放水燈遊行暨望海巷放水燈活動」將於8月21日舉行，但因受新冠疫情影響，少了表演隊伍及步行遊行隊伍；今年度輪值主普李姓會、各姓宗親會水燈車、花車組成之遊行隊伍，於信一路段（義二路至義七路間）集結後繞行市區，遊行時間約2至3小時，遊行結束後，至八斗子望海巷繼續施放水燈儀式。

基警第二分局指出，活動期間相關路線、管制路口：一、第一階段市區放水燈遊行活動時間預計自當21日18時至21時止，遊行路線從市區信一路段（集結）→信一路→義二路→信七路→義一路→愛三路→仁二路→忠一路→孝四路→忠二路→孝一路→忠三路→孝二路→忠四路→仁五路→愛三路→仁三路→愛五路→仁一路（終點）。二、第二階段施放水燈頭活動於當日21至24時，在八斗子望海巷停車場舉行。

▲雞籠中元祭21日放水燈遊行 市區將實施交通管制出爐。（圖／基隆市政府提供）

基警第二分局為維持上述二項活動外圍交通順暢，將分別於當天在活動現場外圍周邊道路進行交通管制及疏導：一、第一階段彈性管制路口：以不切斷同一姓氏宗親會花車為主，且不影響他向車流，並保持路口淨空，以維持交通順暢。二、第二階段管制路口（管制時間：當日21時至24時）：1、北寧路平浪橋口，禁止車輛進入活動會場；2、八斗子火車站縣市交界處，禁止車輛進入活動會；3、望海巷停車場全日管制車輛停放（僅供公務車輛及水燈車輛停放）；4、第二分局將視現場活動周邊交通狀況實施彈性交通管制，請車輛於管制時段配合現場員警指揮，以維活動順利舉行。

三、交通資訊：1、周邊停車場（區域探索館停車場、海洋劇場主題館、南區停車場、潮境海洋中心停車場、潮境公園停車場）計有584席。2、望海巷放水燈會場無免費接駁公車，以不開放民眾參與的方式進行，請多加利用主辦單位直播服務，降低群聚風險，祈求圓滿平安。

▲雞籠中元祭21日放水燈遊行 市區將實施交通管制出爐。（圖／基隆市政府提供）

▲雞籠中元祭21日放水燈遊行 市區將實施交通管制出爐。（圖／基隆市政府提供）

▲雞籠中元祭21日放水燈遊行 市區將實施交通管制出爐。（圖／基隆市政府提供）

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