街頭上演9打1！直擊基隆高中生「螺賴把逞凶」　橘衣大叔嚇到扭頭跑

記者郭世賢／基隆報導

基隆市鬧區吉祥大樓今(19日)下午發生高中生鬥毆案，10名高中生疑因宿願趁著返校日「約戰」，兩派人馬一見面立即大打出手，9名惡煞手持螺絲起子、安全帽等物，不顧當地就是人來人往的騎樓，朝著另外一名同校學生就是一陣狂毆上演「9打1」，現場一度打到濺血，誇張逞凶過程全被監視器拍下。

▲橘衣大叔原本筆直前進，見到前方情況不對，已經變成群毆戰場後，嚇得扭頭拔腿就跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面中，一輛黑色轎車疾停在路旁，多名男子隨即打開車門魚貫下車朝著騎樓走去，下一秒就直接在熱鬧的街頭上演大亂鬥，其中甚至還有數名青少年身穿制服，10多人手持螺絲起子、安全帽等，朝著另名同校高中生痛毆；而遭毆的男高中生毫無還手之力，跑了幾公尺後隨即被放倒在地，只能任由眾人拳打腳踢，混亂的過程中還有人噴灑辣椒水，導致另外2人遭到波及。

整段誇張鬥毆過程真實在街頭上演，巨大的聲響惹來行人側目，其中還有一名身穿橘色上衣的大叔見到群毆現場嚇得立刻掉頭狂奔躲避；而9名惡煞在逞凶後隨即一哄而散。警方到場後，立即將傷者送往醫院治療；警方表示，目前已經掌握涉案人等身分，將陸續查緝到案，並釐清犯案動機，絕不允許街頭暴力，必嚴辦到底，決不寬貸。

▲惡煞下車後隨即在街頭開戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼警方趕抵現場時，群煞已經一哄而散。（圖／記者郭世賢翻攝）