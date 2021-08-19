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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡政府因仇中政策跟美同一陣線」　賴士葆：這關係不會永遠不變

▲▼總統蔡英文今（9）日下午前往嘉義及雲林勘查葉菜類及落花生災損情形。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，對此，國民黨立委賴士葆19日表示，美國以國家利益優先是永遠是不變的法則，「但萊豬、太平島議題時，作為國家元首的辣台妹卻鴉雀無聲。」

對於美軍選擇撤離阿富汗，賴士葆在臉書發文指出，美國以國家利益優先是永遠是不變的法則，但什麼才是符合美國國家利益要件，卻是因時因地制宜。

賴士葆指出，美軍撤離阿富汗後，台灣也被推上國際新聞議題，這幾年因為蔡政府仇中政策與美國站在同一陣線，所以美國根據《台灣關係法》支持台灣自我防衛，「這樣的承諾不會永遠不變，端視有否吻合美國利益優先而定。」

賴士葆表示，然而蔡政府這幾年親美的政策，近乎唯美國馬首是瞻的地步，甚至背離自己的主權。如讓萊豬進口，符合美國的利益卻傷害台灣人民、美國認同2016年海牙國際法庭仲裁認定太平島不是島，這是嚴重侵犯到台灣的主權，「國格受損辣台妹竟鴉雀無聲。」

阿富汗事件後，蔡英文發表聲明：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心。」，對此，賴士葆指出，蔡英文作為國家元首，捍衛主權責無旁貸，「當需要妳出面捍衛主權的時候，妳噤聲，請問什麼時候才要展現堅定保護自己的決心？」

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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