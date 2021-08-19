喀布爾機場淪煉獄40死！7月大女嬰躺塑膠籃　心碎一幕曝光

▲阿富汗喀布爾機場爆發逃難潮，有孩子與父母親失散。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

部分印度媒體引述塔利班一名指揮官說法指出，喀布爾機場近日的混亂場面，也就是外國軍隊開槍及踩踏事件等，已造成至少40人死亡；據英媒消息，機場動亂造成的死亡人數為12人。然而在這場逃難潮中，看了令人不忍的事件陸續傳出，有一名7個月大女嬰據悉與父母親在機場失散，獨自一人躺在塑膠籃子內哭泣。

綜合DNA India、Business Standard等報導，據傳這名7個月大女嬰的父母原本住在首都喀布爾PD-5區，但就在喀布爾機場逃難人潮擠爆的混亂場面之中，父母親與孩子失散。儘管失散過程的細節仍有待確認，依據網路流傳的照片，可見孩子躺在塑膠籃子中嚎啕大哭。目前外媒AsvakaNews則是透過社群平台從旁協助父母與孩子能再次重逢。

面對阿富汗人民的逃難潮，駐守在喀布爾機場的塔利班指揮官赫克馬特（Mohibullah Hekmat）表示，自從16日以來所爆發的踩踏事件及外國軍隊槍擊案，至少已有40人死亡。

赫克馬特進一步提到，塔利班現在盡一切努力為阿富汗帶來持續性和平，「他們不應該緊抓著外國人的飛機不放……他們應該待在自己家裡，不會有問題的。」

不過，英媒天空新聞稍早引述NATO及塔利班消息指出，自15日以來在喀布爾機場的死亡人數為12人，死於機場內外的槍擊案及踩踏事件。

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