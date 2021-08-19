攀C-17逃離阿富汗「高空墜落」2死者身分曝　16歲兄弟共赴黃泉

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗爆發逃難潮，稍早確認一名卡死在美國空軍C-17軍機起落架的死者身分，是國家青年足球隊17歲成員安瓦里（Zaki Anvari）。英國《每日郵報》最新消息指出，C-17起飛後隨即從空中墜落的另外2名死者，則是在當地市場「賣西瓜」的貧困少年。

根據《每日郵報》報導，美國空軍C-17A「全球霸王」III運輸機幾天前從喀布爾國際機場飛離阿富汗，機場跑道湧入大量民眾，冒險搶攀機翼或起落架，其中有一群逃難者擠在飛機機翼之下，隨著飛機滑行起飛，還興奮向跑道上的同胞揮手比讚，沒想到，飛機才升空不久就看見幾個黑色人影，從半空墜落。

▲阿富汗當地人試圖進入喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場。（圖／路透）

報導指出，墜機的兩名罹難者身分已經確定，是一對年齡僅16、17歲的兄弟倆，生前在喀布爾市中心的市場以賣西瓜維生，家境貧困，為了供養家中母親，還曾在市場的垃圾桶中翻找食物。如今，兄弟倆同時從飛機上墜落罹難，留老母親孤身一人。

據報導，一名推特用戶發文稱這2名少年死者是他姑姑的鄰居，「我現在真實地流下眼淚，有2名少年攀抓美國飛機時摔了下來，他們是我姑姑的鄰居，年齡分別僅16歲與17歲，屍體剛被帶回交付家屬了，他們的母親沒有其他家人，也不知道該如何在塔利班政權下生存。」

本站稍早報導，阿富汗人民為了逃離塔利班掌控，選擇緊抓撤離美國軍機不放，高空摔落身亡，據外媒最新消息，在這群人之中，其中一人正是阿富汗國家青年足球隊17歲成員安瓦里（Zaki Anvari），他的屍體殘塊在起落架內被發現。

►3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲 當地媒體影片曝光

►「攀飛機」自拍視角曝光！阿富汗逃難者擠爆 向人群揮手比讚

►影／阿富汗少女崩潰趴機場鐵門 哭求美軍放行上機 嘶喊畫面引心碎

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast