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婦援愛！搶救阿富汗醫師回台　詐騙梗搭時事

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名婦人日前透過網路交友方式，不慎落入詐騙集團慣用的手法，誆稱包裹卡在海關需要支付運費，要求購買比特幣才能放行，恰巧，婦人因不懂如何購買，轉而求助警方。員警到場了解，當場告知她說：「這就是詐騙話術！」，這時婦人才恍然大悟，原來是遇上詐騙集團。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一名婦人日前透過網路交友方式，不慎落入詐騙集團的圈套，差一點要花32萬元購買比特幣，所幸經警方人員勸阻成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，一名64歲的孫姓婦人，日前透過網友交友認識一名在阿富汗擔任醫生的張姓男子，由於孫婦的腳患有舊疾，時常需要復健，張男還刻意要她拍攝腳部照片，藉著關心的方式，讓她慢慢墜入愛意之中，還說要來台與她見面，接著又謊稱要寄送包裹給她，但目前卡在海關處，需要花32萬元購買比特幣，來當作運費才能順利放行。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲詐騙集團成員藉以關心婦人的傷勢來獲得信任。（圖／記者吳世龍翻攝）

孫婦得知後，因不了解如何購買比特幣，還曾求助胞弟，雖然弟弟告知應是遭人詐騙，但她仍不願相信執意要購買，最後只好請求警方協助。員警到場了解後，告知她說：「這就是詐騙話術！」，沒有人用比特幣當作運費的，這時婦人才恍然大悟，知道自己遭騙上當，頻頻向警方致謝。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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