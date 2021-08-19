美媒爆塔利班獲美軍「關鍵裝備」　可識別「不同陣營」阿富汗人

記者魏有德／綜合報導

美國《The Intercept》網站昨（18）日報導，美國現任和前任的軍事官員透露，阿富汗塔利班繳獲美國軍方的「HIIDE」生物識別裝備，這種裝備或可用於辨別曾協助以美國為首聯軍部隊的阿富汗人。HIIDE裝備內可儲存包括虹膜和指紋等生物特徵識別數據，還可連線大數據庫，「目前還不清楚美軍掌握的阿富汗人口生物特徵數據庫有多少已經外洩。」

▲塔利班武裝組織拿下阿富汗後，獲得不少美軍裝備。（圖／路透）

《The Intercept》網站報導稱，美國聯合特種作戰司令部的一名官員和三名前美國軍事人員指出，這些裝備名為「手持式跨部門身份認證設備」（HIIDE），是由塔利班武裝組織發動進攻行動時繳獲，「美軍方擔心這些設備中包含的敏感數據或被塔利班利用。」

消息人士指出，美軍將這些數據列為追蹤恐怖分子和叛亂分子的情報之一，但替美國提供協助的阿富汗人所擁有的生物特徵數據也被大範圍蒐集。一名美國軍方承包商提到，「我們每天要處理數千名阿富汗當地人的訊息，必須進行身份識別，檢查他們是否有自殺式炸彈背心、武器以及進行情報蒐集等。」

▲美軍用於蒐集生物特徵訊息的裝備或落入塔利班武裝組織手中。（圖／翻攝環球網）

一名美國陸軍特種作戰部隊的老兵指出，「HIIDE被用作生物識別工具，可協助美軍識別為聯軍部隊工作的當地人（阿富汗人）。」不過，塔利班武裝組織獲得該裝備後，還需要額外的工具來破解處理HIIDE裡的數據，這名老兵也擔心塔利班會尋求其他國家協助。

▲美軍結束阿富汗軍事行動。（圖／路透）

報導還指，美軍長期在全球反恐戰爭中使用HIIDE設備，其中，2011年突襲賓拉登的行動中，便是利用生物識別技術幫助確認身份。雖然美軍的目標是蒐集80%阿富汗人的生物特徵數據，以確定恐怖分子和犯罪分子的位置，但美國也一直在蒐集阿富汗人的生物特徵訊息，為外交工作提供幫助。