中市府排除投資障礙有成　帶動就業達300人

▲經發局長張峯源於108年10年23日訪廠源潤豐鑄造。

圖、文／台中市政府提供

台中市政府投資障礙排除有成，在地指標大廠喬山科技、源潤豐、韋僑科技與日堡精密，進度大躍進，可望促進投資額逾30億元，增加近300人就業。經發局長張峯源表示，為協助廠商投資加速落地，自去年起已召開15次投資障礙排除協調會議，共協助41家廠商，促成近410億元投資，透過事前廠勘、後續跨局處協調，緊密檢討專案推動狀況，讓廠商更安心，加碼投資台中更有信心。

此次成功投資障礙排除廠商共計4家，經發局舉其中兩家說明。全球第二大健身器材製造商喬山科技，受疫情影響帶動健身器材需求攀升，規劃投資9億元擴增產能，因擴建計畫涉及水土保持審查、回饋代金繳納與工廠變更登記等各項行政程序，涉及單位多且法規複雜，經發局快速建立單一窗口，跨局處溝通協調，已於今年7月順利取得新廠及員工宿舍建築執照，預計增加100個就業機會。另外，國內大型鑄造廠領導品牌源潤豐，投入近6億元規劃以毗鄰非都市計畫用地方式擴廠，因產業別認定涉及環評時程冗長，經邀集環保局現場釐清送審文件與環評流程後，廠商改以自辦產業園區方式進行後續擴廠，後續又因興辦事業計畫中規劃為交通用地部分，存有都市計畫土地捐贈公有地法規認定問題，經再次邀集都發局及廠商研商後，現計劃書已順利送審經濟部，有望增加近百個就業機會。

張局長強調投資障礙排除工作，小至加速行政流程，大到園區開發，都是招商引資的重要任務，市府除專案協助業者加速擴廠、建廠計劃外，在提升產業用地部分，目前已辦理產業園區面積約85公頃，規劃產業園區面積將近450公頃。經發局補充，自市長盧秀燕上任以來，截至今年7月30日，台中總投資額約7,671億元，其中經濟部公布「投資台灣三大方案」，台中投資金額達2,237億元，共吸引199家投資，投資家數穩坐六都第一，占全台投資額將近五分之一，預計將創造1萬6,799個就業機會，市府將持續與產業攜手合作拚經濟。