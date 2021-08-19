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社會 社會焦點 保障人權

41男遭剝皮1300萬！幕後正妹曝光　他向親友借貸連房子都抵押了

記者邱中岳／台北報導

北市刑大在4月曾破獲詐騙機房，主要利用美女圖吸引男網友，再以柔情攻勢要被害人投資，41名被害人共計被騙走1300萬，但其實詐騙集團係盜用美女圖誘騙被害人，真正對話的根本全都是男的，警方19日持續溯源又再查獲4名共犯，訊後將4人依詐欺、《組織犯罪條例》以及洗錢等罪嫌送辦。

警方調查，27歲的廖姓男子成立詐騙集團，警方原本在4月間逮捕廖嫌等7人送辦，又在18日發動第2波搜索，逮捕涉嫌租房的23歲陳姓、李姓男子，另外還有2名23歲簡姓、22歲徐姓機房成員到案，並查扣電腦、手機以及網路設備等證物。

▲▼▲詐團利用美女圖吸引被害人，殊不知背後對話的嫌犯都是男的，警方2波掃蕩11嫌到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐團利用美女圖吸引被害人，41名被害人損失1300萬，殊不知背後對話的嫌犯都是男的。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，廖嫌等人從2020年5月間開始，利用假帳號搭配美女圖，透過臉書、IG等社群軟體，吸引被害人注意，再以噓寒問暖、假意關懷方式接近，最後誆稱有「投資項目」，要求被害人投入資金，被害人不疑有他隨即注資，但殊不知對話的幕後，全都是男嫌犯。

被害人投資後不斷慘賠，廖嫌等人又要求被害人加碼，但等到被害人想獲利了結，又聲稱「要多付百分之20的開通費」，等被害人匯款後，隨即將人封鎖、刪除，有被害人氣得報警，受害41人初步估計損失金額達1300萬元。

▲▼詐團利用美女圖吸引被害人，41名被害人損失1300萬，殊不知背後對話的嫌犯都是男的。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲有被害人被騙了上百萬元，甚至還向親友借錢，結果血本無歸只能拿房子抵押還債。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，每位被害人幾乎都被騙超過20萬以上，甚至還有人被削走上百萬元，其中有名被害人，因被廖嫌等人誆騙，甚至還跟親朋好友周轉，最後全被騙走，無奈之下只能拿房契抵押還錢。

▲▼詐團利用美女圖吸引被害人，41名被害人損失1300萬，殊不知背後對話的嫌犯都是男的。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐團利用美女圖吸引被害人，殊不知背後對話的嫌犯都是男的，警方2波掃蕩11嫌到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該集團常常更換躲藏地點，由陳姓男子協助找房承租，並且將租屋處進行改裝隔間、架設電腦網路，主要都是租下有多個逃逸出口的房子，以躲避警方追查，警方目前也將持續追查幕後金主下落，避免更多民眾受害。

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